Γερμανία: Καταστροφικές για τον Σολτς προαναγγέλλονται δύο περιφερειακές εκλογικές αναμετρήσεις

Μέχρι πού θα κατρακυλήσει το κόμμα του Όλαφ Σολτς; Δύο περιφερειακές εκλογικές αναμετρήσεις, που θα διεξαχθούν την Κυριακή στην ανατολική Γερμανία, προαναγγέλλονται καταστροφικές για το γερμανό καγκελάριο, με μια γεμάτη αυτοπεποίθηση άκρα δεξιά να θέλει να επωφεληθεί από την πρόσφατη φονική επίθεση στο Ζόλινγκεν.

Η προεκλογική εκστρατεία στη Σαξονία και τη Θουριγγία στιγματίσθηκε από τον τριπλό φόνο με μαχαίρι, το βράδυ της Παρασκευής, που αποδίδεται σε ένα Σύρο ο οποίος κατηγορείται για σχέσεις με την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Η επίθεση του Ζόλινγκεν, πόλη της δυτικής Γερμανίας, προκάλεσε ερωτήματα σε όλη τη χώρα, ξαναφέρνοντας στο προσκήνιο τις συζητήσεις για τη μετανάστευση και την ασφάλεια.

Η επίθεση «θα επηρεάσει αναπόφευκτα τις εκλογές», υπογραμμίζει η συντηρητική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Το ακροδεξιό κόμμα AfD (Εναλλακτική για τη Γερμανία) είχε ήδη καλές προσβάσεις σ' αυτές τις περιφέρειες της πρώην κομμουνιστικής Γερμανικής Λαοκρατικής Δημοκρατίας, όπου πραγματοποιεί τις καλύτερες επιδόσεις του από το 2013 που ιδρύθηκε ως σχηματισμός κατά του ευρώ, πριν μετατραπεί σε πολέμιο της μετανάστευσης.

Αυτή τη φορά, η AfD είναι μάλιστα το φαβορί στις δημοσκοπήσεις στη Θουριγγία με 30% των ψήφων, σχεδόν 10 μονάδες περισσότερες από τους συντηρητικούς της CDU (Χριστιανοδημοκρατική Ένωση), του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης. Στη Σαξονία, τα δύο κόμματα έρχονται στήθος με στήθος.

Παραδοσιακά αδύναμο σ' αυτές τις περιφέρειες, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) του Σολτς αναμένεται να δει την εκλογική του δύναμη να συρρικνώνεται ακόμα περισσότερο και να βρεθεί γύρω στο 6%. Η δύναμη των δύο συμμάχων του στο συνασπισμό που κυβερνά τη Γερμανία, των Πρασίνων και των φιλελευθέρων του FDP (Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα), είναι επίσης ασήμαντη σ' αυτά τα δύο κρατίδια.

Μια άλλη ψηφοφορία στο Βραδεμβούργο, την περιφέρεια γύρω από το Βερολίνο, προβλέπεται για τις 22 Σεπτεμβρίου, στην οποία η AfD είναι επίσης επικεφαλής στις δημοσκοπήσεις.

Ακόμα κι αν κερδίσει, και αυτό θα είναι κάτι που θα γίνει για πρώτη φορά σε περιφερειακή ψηφοφορία, η AfD δεν αναμένεται να πάρει τα ηνία του περιφερειακού κοινοβουλίου, καθώς τα άλλα κόμματα αποκλείουν κάθε συνεργασία μαζί της.

Μετά την πολύκροτη είσοδό της στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο, την Μπούντεσταγκ, το 2017, έπειτα από τη μεταναστευτική κρίση στη διάρκεια της οποίας εκατοντάδες χιλιάδες Σύροι και Αφγανοί συνέρευσαν στη Γερμανία, το κόμμα έχει εδώ και ένα χρόνο νέα δυναμική.

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία επωφελείται από τη δυσαρέσκεια ενός τμήματος της κοινής γνώμης - μια δυσαρέσκεια που τρέφεται από τον πληθωρισμό, ο οποίος είναι κυρίως συνέπεια του πολέμου στην Ουκρανία και αύξησε κάθετα τις τιμές της ενέργειας, ή ακόμα από την οικολογική μετάβαση που επιχειρεί να φέρει σε πέρας τη κυβέρνηση, ωθούμενη από τους Πρασίνους, που είναι μέλη του κυβερνητικού συνασπισμού.

Η γερμανική άκρα δεξιά είχε εκλογικές επιτυχίες τους τελευταίους μήνες, επιτυγχάνοντας την καλύτερη επίδοση της ιστορίας της στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου.

Η AfD επιδιώκει να επωφεληθεί από την οργή που προκλήθηκε από την επίθεση με μαχαίρι στο Ζόλινγκεν, κατηγορώντας τις διαδοχικές ομοσπονδιακές κυβερνήσεις ότι έσπειραν το «χάος».

«Τα σύνορα είναι ανοικτά. Όλος ο κόσμος μπορεί να μπει», σχολίαζε προχθές, Δευτέρα, ο Στεφάν Ανγκέλοφ, ένας 35χρονος πράκτορας ασφαλείας στην Ιένα της Θουριγγίας, διαβεβαιώνοντας το Γαλλικό Πρακτορείο ότι είναι σίγουρος πως θα ψηφίσει την AfD, «κυρίως μετά την επίθεση του Ζόλινγκεν».

Αυτό το μικρό κρατίδιο, που αντιπροσωπεύει το 2,5% του γερμανικού πληθυσμού, φιλοξενεί την πιο σκληροπυρηνική πτέρυγα της Afd με τον τοπικό ηγέτη της, τον Μπγέρν Χέκε.

Στην ανατολική Γερμανία, η δυσαρέσκεια για το συνασπισμό του Όλαφ Σολτς, ο οποίος βρίσκεται στα πρόθυρα μιας εκ των ένδον κατάρρευσης λόγω επανειλημμένων διαφωνιών στο εσωτερικό του, αλλά επίσης για «την προηγούμενη κυβέρνηση της Άνγκελας Μέρκελ, είναι πολύ σημαντική», υπενθυμίζει η Ούρσουλα Μινχ, διευθύντρια της Ακαδημίας για την Πολιτική Εκπαίδευση του Τούτσινγκ, κοντά στο Μόναχο (νότια Γερμανία).

Το αίσθημα ότι αντιμετωπίζονται σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας, που ενισχύεται από τις επίμενες ανισότητες στους μισθούς ή τις συντάξεις μετά την επανένωση του 1990, είναι πολύ διαδεδομένο στην πρώην ΓΛΔ.

Ένα κόμμα που ιδρύθηκε τελευταία από τη δημοφιλή προσωπικότητα της άκρας αριστεράς Σάρα Βάγκενκνεχτ, η οποία αποσχίσθηκε από τη ριζοσπαστική αριστερά, γοητεύει αυτούς τους δυσαρεστημένους.

Ο σχηματισμός της, ο BSW, που υπογραμμίζει τακτικά την κατηγορηματική αντίθεσή του στις αποστολές όπλων στην Ουκρανία, πιστώνεται με ποσοστά 15% έως 20% των ψήφων, αφού είχε ήδη κερδίσει το 6% στην πρώτη συμμετοχή του στις Ευρωεκλογές.

«Είναι πιθανό ο BSW να γίνει ένας σημαντικός παράγοντας στο σχηματισμό ενός συνασπισμού στο Βραδεμβούργο, τη Θουριγγία και τη Σαξονία», λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μαριάνε Κνόιερ, καθηγήτρια Πολιτικών Επιστημών στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δρέσδης, στη Σαξονία.

Το κόμμα αυτό θα μπορούσε μάλιστα να μπει στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο το Σεπτέμβριο του 2025, προβλέπει, υπογραμμίζοντας τον αυξανόμενο «κατακερματισμό» του γερμανικού πολιτικού τοπίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

