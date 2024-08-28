Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στις βορειοανατολικές ΗΠΑ εξαιτίας της εγκεφαλίτιδας ιπποειδών της ανατολικής Αμερικής (Eastern Equine Encephalitis, EEE), σπάνιας ασθένειας η οποία μεταδίδεται από τα κουνούπια, ανακοίνωσαν οι τοπικές υγειονομικές αρχές χθες Τρίτη.

Το υπουργείο Υγείας της πολιτείας Νιου Χάμσιρ ανέφερε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ότι επρόκειτο για ενήλικο από την πόλη Χάμστεντ, χωρίς να διευκρινίσει ούτε την ηλικία, ούτε το φύλο του.

Εισήχθη σε νοσοκομείο λόγω σοβαρής επιδείνωσης της κατάστασης του κεντρικού νευρικού συστήματός του και πέθανε εξαιτίας επιπλοκών της ασθένειας.

«Η πιο πρόσφατη γνωστή μόλυνση ανθρώπου από τον ιό της εγκεφαλομυελίτιδας του ίππου τύπου ανατολικής Αμερικής στη Νιου Χάμσιρ ανάγεται στο 2014», όταν το υπουργείο Υγείας είχε καταγράψει «τρία κρούσματα», τα δύο από τα οποία είχαν αποτέλεσμα «τον θάνατο» των ασθενών, συνέχισε.

Ο θάνατος καταγράφεται με φόντο την εντεινόμενη ανησυχία στις βόρειες ΗΠΑ για τον αυξανόμενο κίνδυνο εξάπλωσης της EEE, ο επιπολασμός της οποίας επιτείνεται εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα η Μασαχουσέτη, πολιτεία που γειτονεύει με το Νιου Χάμσιρ, ανακοίνωσε το πρώτο κρούσμα της EEE φέτος εκεί, σε ογδοντάρη.

Σύμφωνα με τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης ασθενειών (CDC), την κυριότερη υπηρεσία δημόσιας υγείας των ΗΠΑ, τα συμπτώματα του ιού της εγκεφαλίτιδας των ιπποειδών της ανατολικής Αμερικής είναι ο πυρετός, ο πονοκέφαλος, ο εμετός, η διάρροια, οι αλλαγές της συμπεριφοράς και η υπνηλία.

Μπορεί να προκαλέσει επίσης πολύ σοβαρά νευρολογικά προβλήματα.

Σχεδόν το 30% των ανθρώπων που προσβάλλονται από τον ιό πεθαίνει, ενώ πολλοί από τους ασθενείς έχουν μακρόχρονα επακόλουθα, σωματικά και διανοητικά. Τα ηλικιακά φάσματα του πληθυσμού που θεωρείται πως διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο είναι αυτά κάτω των 15 και άνω των 50 ετών.

Οι υγειονομικές αρχές συμβουλεύουν τους πολίτες να χρησιμοποιούν αντικουνουπικά, να φορούν ρούχα που τους προστατεύουν σε εξωτερικούς χώρους και να μην αφήνουν να λιμνάζει νερό κοντά σε σπίτια, ώστε να μην διευκολύνεται η αναπαραγωγή των κουνουπιών.

Έκθεση της ένωσης Climate Central που είχε δημοσιοποιηθεί το 2023 τόνιζε πως ο αριθμός των «ημερών των κουνουπιών», όταν δηλαδή οι θερμές και υγρές μετεωρολογικές συνθήκες είναι ιδεώδεις για το συγκεκριμένο έντομο, αυξήθηκε σε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής που προκαλεί η ανθρώπινη δραστηριότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.