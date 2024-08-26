Παιδιά θάφτηκαν κάτω από αμμόλοφους στη Δανία

Οι δανέζικες αρχές εξέδωσαν σήμερα προειδοποίηση για τον κίνδυνο κατολισθήσεων κατά μήκος των ακτών έπειτα από ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή, όπου δύο παιδιά από τη Γερμανία βρέθηκαν θαμμένα κάτω από την άμμο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Τα αγόρια ηλικίας 9 και 12 ετών έσκαβαν σε έναν αμμόλοφο σε μια παραλία της Βόρειας Γιουτλάνδης (βόρεια) την Κυριακή, όταν ο λόφος κατέρρευσε και τα καταπλάκωσε.

Τα δύο αγόρια, που βρίσκονταν σε διακοπές με τις οικογένειές τους, παρέμειναν εγκλωβισμένα μέσα στην άμμο για 40 λεπτά, το διάστημα δηλαδή που ο κόσμος στην παραλία έσκαβε για να τα απελευθερώσει, μεταδίδουν δανέζικα ΜΜΕ.

Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, έγινε χθες γνωστό από την τοπική αστυνομία.

Σε ένα ξεχωριστό περιστατικό, ένα άλλο αγόρι βρέθηκε παγιδευμένο χθες έπειτα από μια κατολίσθηση αμμόλοφου στο νοτιοδυτικό τμήμα της Γιουτλάνδης, όμως διασώθηκε σύντομα και δεν τραυματίστηκε.

«Απευθύνουμε έκκληση να επιδειχθεί προσοχή στις ζώνες των αμμόλοφων, έπειτα από κατολισθήσεις που σημειώθηκαν χθες στις δυτικές ακτές», έγραψαν σήμερα οι υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών της Βόρειας Γιουτλάνδης στο Χ.

Οι αρχές ζητούν από ντόπιους και τουρίστες να παραμένουν στα προκαθορισμένα μονοπάτια, να προσέχουν τα παιδιά, να μην σκαρφαλώνουν στους απόκρημνους λόφους και να μην σκάβουν τρύπες στους αμμόλοφους.

Όπως προειδοποιούν, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Γιουτλάνδης εξαιτίας των πρόσφατων ισχυρών βροχοπτώσεων οι αμμόλοφοι είναι πλέον ασταθείς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

