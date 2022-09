Ιστορική μέρα για Βενεζουέλα-Κολομβία: Άνοιξαν τα σύνορα μετά από 7 χρόνια - Δείτε βίντεο

Ιστορική χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο, αναφερόμενος στο άνοιγμα των συνόρων με τη Βενεζουέλα ύστερα από πολυετή ένταση μεταξύ των δύο χωρών. «Είναι μια ιστορική ημέρα για τη χώρα, την ευρύτερη περιοχή και την αμερικανική ήπειρο γενικότερα», δήλωσε ο κολομβιανός πρόεδρος.

Ένα φορτηγό μεταφοράς εμπορευμάτων διέσχισε τη συνοριακή γέφυρα Σιμόν Μπολίβαρ με προορισμό την πολιτεία Τάτσιρα της Βενεζουέλας, για πρώτη φορά ύστερα από σχεδόν επτά χρόνια. Σύντομα θα αποκατασταθεί η αεροπορική σύνδεση μεταξύ των δύο χωρών.

The passage of the truck over the Simon Bolivar international bridge consolidates the reopening of the border between Colombia and Venezuela, as well as the relations between both countries. pic.twitter.com/GyS5I7ijzp