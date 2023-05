Ιστορική «ανεπίσημη» φωτογραφία: Ο Στάλιν στο Κρεμλίνο μόλις ενημερώθηκε για την εισβολή των Ναζί 

Με αφορμή τη χθεσινή Ημέρα της Νίκης στη Ρωσία, στο Twitter κυκλοφορεί μία σπάνια «ανεπίσημη» φωτογραφία του Στάλιν, την στιγμή που τον ενημερώνουν στο Κρεμλίνο ότι ξεκίνησε η εισβολή των γερμανικών, ναζιστικών στρατευμάτων στην Σοβιετική Ένωση.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 22 Ιουνίου 1941 από τον αρχισυντάκτη της εφημερίδας Komsomolskaya Pravda. Ο Στάλιν τον διέταξε να την καταστρέψει αλλά ο δημοσιογράφος αποφάσισε να τον παρακούσει και φύλαξε την ιστορική σήμερα φωτογραφία.

At 4:31 AM, an unauthorized photo taken of Stalin inside of the Kremlin shows the very moment he was informed that Germany had began their invasion of the Soviet Union. pic.twitter.com/CqlAnQi1ua