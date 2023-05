Ιστορική φωτογραφία: Ο Λένιν παράλυτος σε αναπηρική καρέκλα λίγο πριν πεθάνει 

Η τελευταία φωτογραφία που τραβήχτηκε ποτέ του Βλαντίμιρ Λένιν ήταν το 1923, η οποία τον δείχνει σε αναπηρικό καροτσάκι μετά από τρία εγκεφαλικά που είχε υποστεί τα προηγούμενα δύο χρόνια.

Στο τέλος της ζωή του, ο ιστορικός ηγέτης της ρωσικής Επανάστασης και στη συνέχεια της Σοβιετικής Ενωσης είχε μείνει απολύτως παράλυτος και τελείως βουβός.

Στην ιστορική αυτή φωτογραφία, δίπλα του είναι η αδερφή του Anna lyinichna Yelizarova-Ulyanova και ένας από τους γιατρούς του, ο A. M. Kozhevnikov.

Vladimir Lenin, 1923. He had had three strokes at this point and was completely mute.