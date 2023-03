Ιστορικές στιγμές στις ΗΠΑ: Τι θα γίνει όταν παραδοθεί ο Τραμπ – Δαχτυλικά αποτυπώματα και κράτηση  

Ιστορική και πρωτοφανής για τα δεδομένα των ΗΠΑ είναι η ποινική δίωξη που ασκήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ για την υπόθεση χρηματισμού της πορνοσταρ Στόρμι Ντάνιελς το 2016 - πριν από τις εκλογές- ώστε να μην αποκαλύψει λεπτομέρειες για τις ιδιωτικές στιγμές τους στο παρελθόν.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που θα ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος Αμερικανού πρώην προέδρου και οι ακριβείς κατηγορίες που θα του απαγγελθούν θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο. Ο Τραμπ ανακοίνωσε – μέσω του δικηγόρου του - ότι θα παραδοθεί στη δικαιοσύνη αυτοβούλως την ερχόμενη Τρίτη, οπότε και θα αρχίσει το πραγματικό νομικό και δικαστικό σίριαλ.

Οι δικηγόροι του Τραμπ και τα αμερικανικά μέσα επισημαίνουν ότι θα ακολουθηθεί η τυπική διαδικασία για κάθε άτομο που συλλαμβάνεται.

Ο πρώην πρόεδρος θα εμφανιστεί στο γραφείο του εισαγγελέα στη Νέα Υόρκη , όπου θα υποβληθεί στην διαδικασία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων και φωτογραφιών προφίλ, θα «ανοίξει φάκελος» και θα θεωρείται και επίσημα κρατούμενος. Όλα αυτά θα γίνουν κεκλεισμένων των θυρών.

Δεν είναι σίγουρο εάν θα του περάσουν χειροπέδες αλλά – εάν συμβεί αυτό – πιθανότατα δεν θα γίνει σε δημόσια θέα.

Δεδομένης όμως της ιστορικότητάς και της μοναδικότητας αυτής της διαδικασίας για ένα πρόεδρο της χώρα, πιθανότατά θα υπάρξει ειδική συνεννόησης μεταξύ του νομικού επιτελείου του Τραμπ και του γραφείου του εισαγγελέα.

Στη συνέχεια θα οριστεί δικάσιμος και άλλες λεπτομέρειες, όπως πιθανοί ταξιδιωτικοί περιορισμοί και οι απαιτήσεις εγγύησης για τον κατηγορούμενο.

O εισαγγελέας, Άλβιν Μπραγκ, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο να αποσφραγίσει τις κατηγορίες πριν παραδοθεί ο Τραμπ την Τρίτη, ή να περιμένει την πρώτη ακρόαση ενώπιον δικαστή. Ωστόσο, το NBC αναφέρει ότι οι κατηγορίες εναντίον του θα απαγγελθούν δημοσίως, σε δικαστική αίθουσα.

Here’s what we know about what happens next in the legal proceeding against former President Trump. https://t.co/BxO5Vmp1Vf

Στη συνέχεια, οι δικηγόροι του πρώην προέδρου θα υποβάλλουν ένσταση και πιθανότατα θα αφεθεί ελεύθερος μέχρι την δίκη.

Ο Τραμπ δεν θα χρειαζόταν να καταβάλει εγγύηση λόγω της φύσης των κατηγοριών.

Το 2016, η πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς ισχυρίστηκε ότι είχε σεξουαλικές επαφές με τον Ντόναλντ Τραμπ το 2006 και ότι το επιτελείο του υποψήφιου τότε προέδρου – ανάμεσά τους και ο δικηγόρος του, Μάικλ Κοέν (Michael Cohen) - είχε εξαγοράσει τη σιωπή της έναντι 130.000 δολαρίων – πριν από τις εκλογές- ώστε να μην αποκαλύψει λεπτομέρειες για τις ιδιωτικές στιγμές τους.

Αυτό δεν είναι παράνομο – είναι μια ιδιωτική συμφωνία και συναλλαγή. Ωστόσο, όταν ο κ. Τραμπ πλήρωσε τον κ. Κοέν, η απόδειξη πληρωμής ανέφερε ότι ήταν για νομικά έξοδα. Οι εισαγγελείς λένε ότι αυτό ισοδυναμεί με παραποίηση επιχειρηματικών αρχείων, κάτι που αποτελεί πλημμέλημα - ποινικό αδίκημα - στη Νέα Υόρκη.

Η καταδίκη για πλημμέλημα θα επέφερε απλά πρόστιμο.

Στο χειρότερο σενάριο, οι εισαγγελείς θα μπορούσαν να ισχυριστούν ότι ο χρηματισμός της Ντάνιελς παραβιάζει τον εκλογικό νόμο.

Once Trump is in custody, police officers will process him behind closed doors, taking mug shots and fingerprints. Here is what we know about the next steps in the criminal proceedings and what they mean for Trump’s 2024 presidential run. https://t.co/Fs5jj8LzTk