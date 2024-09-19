Viohalco: Στα 3,3 δισ. ευρώ ο ενοποιημένος τζίρος το πρώτο εξάμηνο του 2024

Στο ποσό των 3,3 δισ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco το πρώτο εξάμηνο του 2024 έναντι 3,4 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο τζίρος επηρεάστηκε κυρίως από το μείγμα πωλήσεων των διάφορων κλάδων, σε ένα περιβάλλον συνεχιζόμενης αναιμικής ζήτησης στους ευρωπαϊκούς τομείς της μεταποίησης και των κατασκευών.

H ενοποιημένη λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, αποτυπώνοντας τη μετατόπιση σε κατηγορίες προϊόντων με υψηλότερα περιθώρια κέρδους, καθώς και τον αυστηρό έλεγχο κόστους και ανήλθε σε 273 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2023: 269 εκατ. ευρώ).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος αυξήθηκαν λόγω της οργανικής ανάπτυξης των κλάδων καλωδίων και σωλήνων χάλυβα και ανήλθαν σε 112 εκατ. ευρώ από 61 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023, με το αποτέλεσμα μετάλλου να διαμορφώνεται ελαφρώς θετικό, έναντι αρνητικού το 2023.

Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε κατά 55 εκατ. ευρώ και ανήλθε σε 1.928 εκατ. ευρώ, ως επακόλουθο της εποχικότητας του κεφαλαίου κίνησης, παρά την αποτελεσματική διαχείρισή του, ιδίως από τους κλάδους αλουμινίου, καλωδίων και σωλήνων χάλυβα, σε ένα περιβάλλον διαταραχών της εφοδιαστικής αλυσίδας και αστάθειας των τιμών μετάλλων.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος δήλωσε: «Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2024, οι εταιρίες της Viohalco επέδειξαν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα και ευελιξία και κατέγραψαν εύρωστες επιδόσεις και αύξηση κερδών, παρά τις προκλήσεις του λειτουργικού τους περιβάλλοντος. Οι κλάδοι σωλήνων χάλυβα και καλωδίων αξιοποίησαν τη δυναμική του 2023, υλοποιώντας με επιτυχία υφιστάμενα έργα και διασφαλίζοντας νέες συμβάσεις. Παρά τις συνθήκες αναιμικής ζήτησης, ο κλάδος χαλκού κατέγραψε αύξηση της κερδοφορίας, πρωτίστως λόγω των επιδόσεων της Sofia Med. Ο δε τομέας αλουμινίου κεφαλαιοποίησε τις προηγούμενες επενδύσεις του, με στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης, της αποδοτικότητας και του μείγματος προϊόντων, ενώ ο κλάδος χάλυβα συνέχισε να επηρεάζεται από την υποτονική ζήτηση της Ευρωπαϊκής κατασκευαστικής αγοράς. Τέλος, η αυξανόμενη ζήτηση για υψηλής ποιότητας, βιώσιμα κτίρια στην Ελλάδα οδήγησε σε θετικές επιδόσεις τον τομέα ακινήτων της Viohalco. Κοιτώντας το μέλλον, είμαι αισιόδοξος για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των εταιρειών της Viohalco αξιοποιώντας τις μεγατάσεις βιωσιμότητας και εφαρμόζοντας στρατηγικές πρωτοβουλίες σε όλο το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιό τους».

Στα κύρια επιχειρησιακά στοιχεία του πρώτου εξαμήνου 2024 περιλαμβάνονται:

- Συνεχιζόμενη αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας των κλάδων καλωδίων και σωλήνων χάλυβα της Viohalco, χάρη στη ζήτηση για έργα με υψηλότερα περιθώρια κέρδους, την επιτυχημένη υλοποίηση υφιστάμενων έργων και την ανάθεση νέων.

-Ο κλάδος αλουμινίου επικεντρώθηκε στη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και στις βελτιώσεις της παραγωγικότητας, με σκοπό την αποτελεσματική εξισορρόπηση της ζήτησης σε όλα τα τμήματα της αγοράς και τη μελλοντική ενίσχυση των επιδόσεων. Επιπλέον, δόθηκε μεγάλη βαρύτητα στη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.

- Ο κλάδος χαλκού είχε ισχυρές επιδόσεις παρά την υποτονική ζήτηση, κυρίως λόγω των επιδόσεων της Sofia Med, θυγατρικής της ElvalHalcor. Δεδομένων των συνθηκών, η απώλεια όγκων περιορίστηκε στο ελάχιστο, ενώ η βελτιστοποίηση κόστους και η μείωση των τιμών ενέργειας βοήθησαν τον κλάδο να διατηρήσει την υψηλή κερδοφορία του.

- Οι επιδόσεις του κλάδου χάλυβα ήταν υποτονικές, λόγω της αναιμικής ζήτησης στον ευρωπαϊκό κατασκευαστικό τομέα, των αυξημένων επιτοκίων και της αύξησης των εισαγωγών από χώρες χαμηλού κόστους.

- Ο τομέας ακινήτων κατέγραψε ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα με σημαντική αύξηση των εσόδων από μισθώματα, ως αποτέλεσμα της ενεργητικής διαχείρισης ακινήτων, των συμφωνιών με νέους μισθωτές και του αυξημένου κύκλου εργασιών από τα εμπορικά κέντρα.

- Διατηρήθηκαν οι πρωτοβουλίες για την προσαρμογή των χαρτοφυλακίων προϊόντων στις τρέχουσες συνθήκες, τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας και την αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

