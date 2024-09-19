«Απολίτιστο» είπε τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, ο αντιπρόεδρος Bόρειας Μακεδονίας

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση στη γραμμή Σκοπίων-Σόφιας, μετά την επίσκεψη, την περασμένη Παρασκευή (13/09), της προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα στη Σόφια, όπου μεταξύ άλλων είχε άτυπη συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στο προεδρικό μέγαρο στη βουλγαρική πρωτεύουσα.

Η συνάντηση "επισκιάσθηκε" από τη μη τοποθέτηση της σημαίας της Βόρειας Μακεδονίας κατά τη συνάντηση των προέδρων των δύο χωρών-υπήρχε μόνο η σημαία της Βουλγαρίας (και της ΕΕ)-, κάτι που προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας. Μάλιστα, το υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας κάλεσε την περασμένη Τρίτη τον πρέσβη της Βουλγαρίας στα Σκόπια για να του επιδώσει σχετικό διάβημα διαμαρτυρίας.

Ωστόσο, ο τελευταίος απέρριψε τους ισχυρισμούς των Σκοπίων, αναφέροντας πως η συνάντηση μεταξύ των προέδρων των δύο χωρών ήταν άτυπη, ενώ σε μία κίνηση που δεν συναντάται τακτικά στη διπλωματική πρακτική αρνήθηκε να παραλάβει το διάβημα διαμαρτυρίας των Σκοπίων.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Μεταφορών της Βόρειας Μακεδονίας, Αλεξάνταρ Νικόλοσκι χαρακτήρισε «απολίτιστο» τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, επειδή στη συνάντηση με την πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας απουσίαζε η σημαία της χώρας.

«Τα πράγματα πήραν αυτή την τροπή επειδή προφανώς ο οικοδεσπότης (σ.σ. Ρούμεν Ράντεφ) δεν είναι ούτε πολιτισμένος ούτε αξιοπρεπής και δεν δείχνει κανέναν σεβασμό- και ας μας στείλουν διάβημα διαμαρτυρίας αν θέλουν (για όσα λέω)» ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, σε χθεσινοβραδινή του συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό των Σκοπίων.

'Αμεση ήταν η αντίδραση του προέδρου της Βουλγαρίας στις αναφορές αυτές του αντιπροέδρου της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας.

«Ο ανοιχτός και εποικοδομητικός διάλογος, ακόμη και σε μια άτυπη συνάντηση, όπως αυτή που έγινε μεταξύ των προέδρων της Βουλγαρίας και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στις 13 Σεπτεμβρίου, προφανώς ενόχλησε σε μεγάλο βαθμό ορισμένους κύκλους στην κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας. Η παραποίηση των γεγονότων και οι υστερικές αντιδράσεις της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας δεν εμπνέουν αισιοδοξία ότι ο νοτιοδυτικός γείτονάς μας θέλει οι σχέσεις με τη Βουλγαρία να ξεφύγουν από το πεδίο των προκλήσεων και των στημένων σκανδάλων. Ο "πολιτισμένος" χαρακτήρας της νέας κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας θα κριθεί από το αν θα συνεχίσει να αποτελεί αυτή μέρος της εκστρατείας υποκίνησης ρητορικής μίσους κατά της Βουλγαρίας ή θα αντιπαρατεθεί σε αυτό και θα σεβαστεί τις διεθνείς συμφωνίες, δεσμευόμενη να εκπληρώσει τα κριτήρια της Κοπεγχάγης για ένταξη στην ΕΕ» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της προεδρίας της Βουλγαρίας.

Προηγουμένως σήμερα, το υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας ανακοίνωσε πως ενημέρωσε τους εταίρους της χώρας «για τις απρόκλητες προβοκάτσιες της κυβέρνησης της Δημοκρατίας Βόρειας Μακεδονίας, που σκοπεύουν στην υπονόμευση του διαλόγου».

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή, η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα επισκέφθηκε τη Σόφια για να παρακολουθήσει παράσταση όπερας στη βουλγαρική πρωτεύουσα. Η παράσταση ήταν παραγωγή της Λυρικής Σκηνής της Βόρειας Μακεδονίας.

Με την ευκαιρία της επίσκεψής της στη Σόφια, η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας- η οποία δήλωνε συνεχώς πως η πολιτιστική διπλωματία μπορεί να συμβάλει στην επίλυση ανοιχτών ζητημάτων μεταξύ γειτονικών χωρών στα Βαλκάνια- έγινε δεκτή από τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στο βουλγαρικό προεδρικό μέγαρο.

Ωστόσο, οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας διαμαρτυρήθηκαν έντονα διότι στη συνάντηση υπήρχε μόνο η σημαία της Βουλγαρίας (και της ΕΕ), ενώ έλειπε αυτή της Βόρειας Μακεδονίας.

Ο πρόεδρος της Βουλγαρίας έχει δηλώσει πως η επίσκεψη αυτή της ομολόγού του της Βόρειας Μακεδονίας στη Σόφια δεν ήταν ούτε επίσημη, ούτε επίσκεψη εργασίας και ως εκ τούτου δεν υπήρχε κανένας λόγος να τοποθετηθεί η σημαία της Βόρειας Μακεδονίας.

Οι προβληματικές σχέσεις της Βόρειας Μακεδονίας με τη Βουλγαρία έχουν επιδεινωθεί ιδιαίτερα με την ανάληψη της εξουσίας στα Σκόπια από το δεξιό VMRO-DPMNE, τον περασμένο Ιούνιο. Οι δύο χώρες έχουν ιστορικές, εθνικές και γλωσσικές διαφορές που διαρκούν δεκαετίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

