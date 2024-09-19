Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν σήμερα κυρώσεις σε ένα δίκτυο πέντε ομάδων και ενός προσώπου επειδή διευκόλυναν πληρωμές μεταξύ της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας που αφορούσαν στην υποστήριξη του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία και των εξοπλιστικών προγραμμάτων της Πιονγκγιάνγκ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών.

«Η σημερινή δράση καθιστά υπεύθυνα τα μέρη που βοήθησαν τη Λαϊκή Δημοκρατία της Βόρειας Κορέας (ΛΔΚ) και τη Ρωσία να αποφύγει τις κυρώσεις», αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του.

«Τα μέτρα δείχνουν επίσης τη δέσμευση των ΗΠΑ να εξαρθρώσουν τα δίκτυα «που διευκολύνουν τη χρηματοδότηση των παράνομων προγραμμάτων όπλων μαζικής καταστροφής (ΟΜΚ) και βαλλιστικών πυραύλων της ΛΔΚ και υποστηρίζουν τον παράνομο πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Η αυξανόμενη οικονομική συνεργασία» μεταξύ της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας «απειλεί ευθέως τη διεθνή ασφάλεια και το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ.

«Η Ρωσία εξαρτάται όλο και περισσότερο από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, καθώς αντιμετωπίζει αυξανόμενες απώλειες στο πεδίο της μάχης και αυξανόμενη διεθνή απομόνωση».

Οι νέες κυρώσεις αποκαλύπτουν πώς η κυβέρνηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν χρησιμοποιεί παράνομα οικονομικά σχήματα για να βοηθήσει τη Βόρεια Κορέα να αποκτήσει πρόσβαση στο διεθνές τραπεζικό σύστημα, κατά παράβαση των κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών.

Η δράση των ΗΠΑ πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν με τον Γραμματέα του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Σεργκέι Σοϊγκού που συζήτησαν για την εμβάθυνση του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με δημοσίευμα του Σαββάτου του κρατικού ειδησεογραφικού πρακτορείου KCNA της Βόρειας Κορέας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία, καθώς και ανεξάρτητοι αναλυτές, λένε ότι ο Κιμ βοηθά τη Ρωσία προμηθεύοντας πυραύλους, με αντάλλαγμα οικονομική και άλλη στρατιωτική βοήθεια από τη Μόσχα.

Οι κυρώσεις στοχεύουν σε χρηματοπιστωτικά σχέδια της κρατικής τράπεζας Foreign Trade Bank (FTB) της Βόρειας Κορέας και της Korea Kwangson Banking Corporation, στις οποίες είχαν ήδη επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ.

Ένα σχέδιο που ενορχηστρώθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας έβαλε την MRB Bank, η οποία εδρεύει στην περιοχή της Νότιας Οσετίας της Γεωργίας, να ενεργήσει για λογαριασμό μιας ρωσικής τράπεζας για να δημιουργήσει μια μυστική τραπεζική σχέση με την Τράπεζα Εξωτερικού Εμπορίου της Βόρειας Κορέας, αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών.

Ένα ξεχωριστό σχέδιο περιελάμβανε τη Russian Financial Corporation Bank JSC, η οποία επίσης υπόκειται ήδη σε αμερικανικές κυρώσεις, σε συνεργασία με την FTB για τη δημιουργία μιας εταιρείας με έδρα τη Μόσχα, η οποία θα λάμβανε δεσμευμένα κεφάλαια της Βόρειας Κορέας που βρίσκονταν σε παροπλισμένες ρωσικές τράπεζες, αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών στην ανακοίνωση του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

