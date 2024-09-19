Γαλλία: Ο Μισέλ Μπαρνιέ θα παρουσιάσει την κυβέρνησή του στον πρόεδρο Μακρόν αργότερα απόψε

Ο Μισέλ Μπαρνιέ θα παρουσιάσει αργότερα απόψε στον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν «μια κυβέρνηση έτοιμη να τεθεί στην υπηρεσία των Γάλλων», όπως ανακοίνωσε το γραφείο του.

Ο Μπαρνιέ, ο πρώην διαπραγματευτής της ΕΕ για το Brexit, διορίστηκε πρωθυπουργός πριν από δύο εβδομάδες. Επαφίεται στον Μακρόν να εγκρίνει ή να απορρίψει τα πρόσωπα που θα του προτείνει.

Επικαλούμενο σχόλια του πρώην πρωθυπουργού Γκαμπριέλ Ατάλ προς το κόμμα του μετά τη συνάντηση που είχε με τον Μπαρνιέ, το κανάλι BFM TV μετέδωσε ότι η κυβέρνηση θα αποτελείται από 16 υπουργούς και 22 υφυπουργούς, από κεντρώα και συντηρητικά κόμματα.

Ούτε ο Ατάλ, ούτε ο Μπαρνιέ σχολίασαν αυτήν την πληροφορία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

