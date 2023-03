Στόρμι Ντάνιελς: Ποια είναι η πορνοστάρ που έσυρε τον Τραμπ στα δικαστήρια

Στα δικαστήρια σέρνει τον τέως πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ η σταρ και σκηνοθέτιδα ταινιών πορνό Στόρμι Ντάνιελς, (το πραγματικό της όνομα Στέφανι Γκρέγκορι Κλίφορντ), σε μια πρωτοφανή υπόθεση στην αμερικανική πολιτική σκηνή, που έχει προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινής γνώμης, και την οργή των οπαδών του 76χρονου επιχειρηματία που θέλει να ξαναγίνει πρόεδρος...



Η υπόθεση αφορά την καταβολή 130.000 δολαρίων προκειμένου να εξαγοραστεί η σιωπή της πορνοστάρ λίγο καιρό πριν από την εκλογική νίκη του Τραμπ το Νοέμβριο του 2016, ώστε να μην αποκαλυφθεί η εξωσυζυγική σχέση που είχαν συνάψει 10 χρόνια νωρίτερα.



Η πρώτη αντίδραση της Στόρμι Ντάνιελς



Σχολιάζοντας την απόφαση των ενόρκων στη Νέα Υόρκη να ασκήσουν ποινική δίωξη σε βάρος του Τραμπ, η 44χρονη, σχολίασε δηκτικά στο Twitter πως δεν θα ήθελε να «της χυθεί η σαμπάνια».



«Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη και την αγάπη σας! Δέχομαι τόσα πολλά μηνύματα που δεν μπορών να απαντήσω. Επίσης δεν θέλω να χυθεί η σαμπάνια μου!», ανέφερε χαρακτηριστικά η πορνοστάρ.

Thank you to everyone for your support and love! I have so many messages coming in that I can't respond...also don't want to spill my champagne 😜 #Teamstormy merch/autograph orders are pouring in, too! Thank you for that as well but allow a few extra days for shipment.