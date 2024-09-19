Αναβάλλει το ταξίδι του στο Ισραήλ ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ

Αναβάλλει την προγραμματισμένη -για την επόμενη εβδομάδα- επίσκεψή του στο Ισραήλ ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Lloyd Austin, μεταδίδει το Axios, επικαλούμενο δυο Ισραηλινούς αξιωματούχους οι οποίοι ενημερώθηκαν για το θέμα.

Η αναβολή του ταξιδιού του Austin έρχεται σε συνέχεια της κλιμάκωσης στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου.

Ειδικότερα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν αποφάσισε να αναβάλει την προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα επίσκεψή του στο Ισραήλ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters που επικαλείται καλά πληροφορημένη πηγή, η οποία δεν διευκρίνισε τον λόγο για την αναβολή του ταξιδιού.

Η επίσκεψη του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ θα συνέπιπτε με περίοδο αυξημένης έντασης στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο, λόγω των πολύνεκρων εκρήξεων σε ασυρμάτους και βομβητές μελών της Χεζμπολάχ για τις οποίες η Βηρυτός και το σιιτικό κίνημα κατηγορούν το Ισραήλ.

Από τις επιθέσεις αυτές, τουλάχιστον 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 3.000 τραυματίστηκαν το προηγούμενο διήμερο.

Πηγή: skai.gr

