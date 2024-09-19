Σε ακραία πόλωση οδηγείται, όπως όλα δείχνουν, ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς όλοι εμφανίζονται εναντίον όλων, με τα «συντροφικά μαχαιρώματα» να διαδέχονται το ένα το άλλο.

Με δήλωσή της η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη, και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος της Κουμουνδούρου, εξαπολύει ευθείες βολές εναντίον του Γιάννη Ραγκούση, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά της μεταξύ τους αντιπαράθεσης.

Η δήλωση της κυρίας Τζάκρη:

i. Τα θέματα προσωπικής τιμής δεν συναιρούνται και δεν συμψηφίζονται μεταξύ ασχέτων κι ανόμοιων υποθέσεων. Το «κοίτα ποιος μιλάει!» αφορά στον ίδιο και δεν αποτελεί μια έμμεση τοποθέτηση μου για τις καταγγελίες τρίτων προσώπων.

ii. Το ανθρωποφαγικό πολιτικό κλίμα δίνει την ευκαιρία σε κομπάρσους να μετατρέπονται αυθαιρέτως σε πρωταγωνιστές, ρίχνοντας το πολιτικό επίπεδο στα Τάρταρα. Είμαι πολύ έμπειρη για να εμπλακώ σε ριάλιτυ εν μέσω πολιτικής κρίσης. Παραμένει λοιπόν στην προσωπική μου διακριτική ευχέρεια το αν και πότε θα εμπλέξω το συλλογικό μας δράμα με τις όποιες προσωπικές μας εκκρεμότητες.

iii. Το ποια είναι εξάλλου η παρουσία κι η προσωπικότητα ενός εκάστου είναι γνωστό τοις πάσι στο μικρό μας τόπο κι έτσι ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο! Πόσω μάλλον όταν υπάρχουν κι άλλες κυρίες που υπέστησαν ανάλογη μεταχείριση όπως για παράδειγμα μπροστά σε όλη την Πολιτική Γραμματεία προ εξαμήνου.

iv. Με τον κύριο Ραγκούση μοίρα κακή με έφερε «να μπλέξω» ήδη δυο φορές! Στο ΠΑΣΟΚ παλιότερα και στο ΣΥΡΙΖΑ πιο πρόσφατα. Συνάντηση μας από κοινού για τρίτη φορά προφανώς δεν προβλέπεται οπότε μάλλον ξεμπλέκουμε. Τον καλώ λοιπόν να καταφύγει στην δικαιοσύνη εναντίον μου.

v. Σας διαβεβαιώ ότι όταν έρθει εκείνη η στιγμή, δεν θα χρειαστώ την άδεια κανενός για να αποκαλύψω τις μεταξύ μας επικοινωνίες. Ούτε θα χρειαστώ διασταλτικές ερμηνείες του όρου. Θα καταθέσουν πλήθος αυτοπτών κι αυτήκοων μαρτύρων για σωρεία περιστατικών bulling σε βάρος μου, με αφορμή πάντα την πολιτική μου δραστηριότητα τότε που ο εν λόγω κύριος είχε ρόλο πολιτικού προϊστάμενου, αλλά και σε βάρος άλλων συντρόφων και συντροφισσών την τελευταία περίοδο. Δεν ξέρω αν η εμμονή του αυτή δείχνει ότι δεν αντιλαμβάνεται την συνεχή έκπτωση ή αν απλώς πρώτα βγαίνει η ψυχή του ανθρώπου και μετά το χούι του».

Ραγκούσης: Ως υπουργός σταμάτησα τις από μέρους της υπογραφές σκανδαλωδών αποφάσεων

Ο Γιάννης Ραγκούσης από την πλευρά του, μιλώντας στην Πολιτική Γραμματεία, φέρεται να είπε:

«Η μόνη φορά που χρειάστηκε να συγκρουστώ με την Θ Τζάκρη κατά τη διάρκεια της κοινής παραμονής στο Υπουργείο Εσωτερικών ήταν όταν υποχρεώθηκα ως Υπουργός να σταματήσω την από μέρους της υπογραφή σκανδαλωδών αποφάσεων που θα έπλητταν το δημόσιο συμφέρον, θα συνιστούσαν διασπάθιση του δημόσιο χρήματος, καθώς και θα ζημίωναν βαριά τη δημόσια εικόνα της τότε κυβέρνησης.

Όσο για την πολιτική αντιπαράθεση με την πρώην εκπρόσωπο τύπου Δ. Αυγέρη, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας, αποτελεί ισχυρισμό πολιτικής φαιδρότητας από την Θ. Τζάκρη , αυτή να βαφτίζεται ως ζήτημα εκφοβισμού και μπούλινκ. Μάρτυρες όλα τα μέλη της Πολ. Γραμματείας».



