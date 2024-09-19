Η πτώση του στύλου του εναέριου δικτύου των τρόλεϊ, αρχές Σεπτεμβρίου στη Ν. Φιλαδέλφεια, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό 14χρονης οφείλεται στις μεγάλες ελκτικές δυνάμεις που ασκήθηκαν στο επίτονο, δηλαδή το πάνω μέρος του στύλου ( πολύ μεγαλύτερες του ορίου θραύσης του), το οποίο αγκιστρώθηκε στις κεραίες του τρόλεϊ, σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής που συστάθηκε για την άμεση διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος.

Ειδικότερα, η ΟΣΥ άσε ανακοίνωσή της αναφέρει «Προκειμένου να μπει τέλος σε κάθε παραφιλολογία που αναπτύχθηκε και μάλιστα από μη ειδικούς, το Πόρισμα της Επιτροπής ως διαπίστωση αναφέρει χαρακτηριστικά:

Από τον επιτόπιο έλεγχο του επιτόνου αναδείχθηκε ότι αυτό έφτασε και ξεπέρασε το όριο θραύσης του, το οποίο είναι οι 3,5 τόνοι όπως φαίνεται και από τις προδιαγραφές, με αποτέλεσμα να κοπεί. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής και τον έλεγχο του επιτόνου, αυτό κόπηκε διότι τανύστηκε με δυνάμεις που υπερβαίνουν το όριο θραύσης του. Ως εκ τούτου η προαναφερθείσα δύναμη των 3,5 tn (3500kp) εφαρμόστηκε στο σημείο στήριξης του επιτόνου , δηλαδή στο άνω άκρο του στύλου σε σχέση με το σταθερό επίπεδο όπου αυτός ήταν εμφυτευμένος. Λόγω της αγκίστρωσης του επιτόνου επάνω στην κεφαλή του οχήματος και λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική μάζα του οχήματος (περίπου 15 tn) αλλά και την μικρή ταχύτητα (από 1-2km/h τουλάχιστον)που είχε αναπτύξει, συμπεραίνεται ότι ασκήθηκε στο επίτονο μια ελκτική δύναμη (εκτιμώμενη ορμή P=m*u=15.000kgr*2km/h=8.400kgr*m/sec)πολύ μεγαλύτερη του ορίου θραύσης του, η οποία με την σειρά της και μεταφέρθηκε και ασκήθηκε στον στύλο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την αναδίπλωση του στύλου προς την φορά κίνησης του οχήματος Τρόλεϊ. Αυτό διαπιστώθηκε και κατά τον αρχικό έλεγχο του στύλου, την ημέρα του συμβάντος, όπου φάνηκε ότι ο στύλος δεν είχε αποκοπεί ολόκληρος στην βάση του, αλλά ότι ένας μέρος του παρέμενε ενωμένο με τη βάση».

Αναφορικά με την εργολαβία για την αντικατάσταση του δικτύου των στύλων, στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται :

Το έργο είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με την συγχρηματοδότηση εθνικών πόρων το 2011 και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ καθώς η εταιρεία που είχε αναλάβει την εργολαβία (μέσω μειοδοτικού διαγωνισμού έχοντας υποβάλλει ιδιαιτέρως υψηλή έκπτωση, την οποία δεν κλήθηκε όπως έπρεπε να αιτιολογήσει από την τότε Επιτροπή Διαγωνισμού) όπως εκ των υστέρων αποδείχτηκε δεν διέθετε ούτε το προσωπικό, ούτε τα ανάλογα μηχανήματα και υλικά για να φέρει εις πέρας το έργο.

Λόγω της μη εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης -παρά και τις παρατάσεις- το έργο απεντάχθηκε από την χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ στα τέλη του 2015. Μεταξύ του εργολάβου και της Ο.ΣΥ. Α.Ε. εξελίσσεται δικαστική διαμάχη για τη μη ολοκλήρωση της εργολαβίας.

Στο διάστημα από την εμπλοκή της προηγούμενης εργολαβίας μέχρι την απεμπλοκή της και τη δυνατότητα σχεδιασμού νέου Διαγωνισμού, το αρμόδιο Τμήμα Εναέριων Δικτύων με εντολή της Διοίκησης από το 2020, πραγματοποιεί ελέγχους σε ολόκληρο το Δίκτυο και προχωρά σε επισκευή ή αντικατάσταση στύλων όπου αυτό απαιτείται.

Παράλληλα από την αρμόδια Διεύθυνση, έχουν συλλεχθεί τα απαιτούμενα στοιχεία για τη σύνταξη τευχών Διαγωνισμού με τίτλο «Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με βάση μόνο την τιμή, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την επισκευή/αντικατάσταση στύλων στήριξης εναέριου ηλεκτρικού δικτύου παροχής ενέργειας στα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία της Ο.ΣΥ. Α.Ε. και τη διενέργεια περιοδικού ελέγχου καταλληλόλητας των στύλων στο ενεργό και ανενεργό εναέριο ηλεκτρικό δίκτυο της Ο.ΣΥ. Α.Ε.»

Τον Απρίλιο του 2024 συντάχθηκε το τελικό σχέδιο της Διακήρυξης.

Τον Ιούνιο του 2024 ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές περιγραφές και η μελέτη του έργου.

Στις 26/08/24 ολοκληρώθηκαν όλα τα τεύχη και η Διακήρυξη με στόχο τη διενέργεια του εν λόγω Διαγωνισμού μετά και την έγκριση του Δ.Σ. έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2024.

