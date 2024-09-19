Η Space Hellas ανακοίνωσε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας 5.000.000 ευρώ. Εκδότρια είναι η Space Hellas και ομολογιούχος δανειστής, διαχειριστής πληρωμών και εκπρόσωπος των ομολογιούχων είναι η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί από την Space Hellas για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης και θα έχει διάρκεια πέντε έτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

