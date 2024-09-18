Οικονομάκου- Cerella: Ερωτευμένοι στους αμπελώνες της Τοσκάνης

Τζια, Χίο, Μύκονο, Πάρο... ε, σειρά του τώρα να της δείξει τις ομορφιές της δικής του πατρίδας. Και τι πιο όμορφο από την Τοσκάνη. Με τις μεσαιωνικές πόλεις, τους ατέλειωτους αμπελώνες και την εκπληκτική φύση παντού.

Η Αθηνά εκμεταλλεύτηκε το διάλειμμα που έκανε από τα γυρίσματα λόγω της λαρυγγίτιδας που έπαθε και πέταξε για Μιλάνο προκειμένου να παρεβρεθεί σε φιλανθρωπική εκδήλωση για παιδιά που διοργάνωσε ο Bruno της.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.