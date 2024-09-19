ΝΑΤΟ: Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι δύο πολύτιμοι και σημαντικοί Σύμμαχοι

«Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι δύο πολύτιμοι και σημαντικοί Σύμμαχοι, που συμβάλλουν στην κοινή άμυνα και ασφάλεια με διαφορετικούς τρόπους, παίζουν και οι δύο σημαντικό ρόλο στο ΝΑΤΟ και είναι μέρος της λήψης αποφάσεων σε καθημερινή βάση» απάντησε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ ερωτηθείς σχετικά με τις σχέσεις των δύο χωρών σε αποχαιρετιστήρια εκδήλωση για τη λήξη της θητείας του που διοργάνωσε το German Marshall Fund.

Επισήμανε ότι πιστεύει πως οι Σύμμαχοι πρέπει να είναι φίλοι.

Επίσης, ανέφερε ότι όταν υπάρχουν κάποιες διαφορές και προκλήσεις στις διμερείς σχέσεις, το μεγαλύτερο μέρος πρέπει να λύνεται με διμερή διάλογο. Τονίζει ακόμη πως κάθε φορά που υπάρχουν διμερείς συναντήσεις και διάλογος μεταξύ των δύο χωρών για να αντιμετωπισθούν αυτές οι διαφορές, αυτές τις καλωσορίζει. Συμπλήρωσε ότι το ΝΑΤΟ έχει παίξει ρόλο πλατφόρμας για τη διευκόλυνση του διαλόγου και την αντιμετώπιση των διαφορών.

Όπως σημείωσε ο Γενς Στόλτενμπεργκ, το ΝΑΤΟ το έκανε αυτό σε διάφορα στάδια και για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος περιστατικών στο Αιγαίο, στη θάλασσα και στον αέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

