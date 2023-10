Παράταση του τελεσιγράφου από τις IDF στους κατοίκους της Γάζας: Μετακινηθείτε «με ασφάλεια» ως τις 16:00 Κόσμος 09:22, 14.10.2023 linkedin

Οι IDF θα επιτρέψουν την κίνηση «χωρίς κανένα κακό» μεταξύ των ωρών 10:00-16:00, έγραψε στο X ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Δυνάμεων Ασφαλείας - Στις πρώτες χερσαίες επιχειρήσεις εντοπίστηκαν σοροί Ισραηλινών ομήρων, έγραψε η Jerusalem Post