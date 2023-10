Δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μετά την εντολή του ισραηλινού στρατού

Δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι εκτιμάται ότι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στη νότια Γάζα για να μετακινηθούν προς τον βορρά, μετά την εντολή που έδωσε χτες ο ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με το ανθρωπιστικό γραφείο του ΟΗΕ, πριν εκδοθεί η χθεσινή εντολή εκκένωσης, περισσότεροι από 400.000 Παλαιστίνιοι είχαν εκτοπιστεί εσωτερικά στη Γάζα.

Κατά την τελευταία ενημέρωση από τις από IDF, ο εκπρόσωπος Jonathan Conricus ανέφερε ότι υπάρχει «σημαντική μετακίνηση αμάχων» από τα νότια προς τα βόρεια της Γάζας. «Κάνουν το σωστό για την οικογένειά τους και την ασφάλειά τους» σχολίασε ο ίδιος.

Ο κ. Conricus ανέφερε ότι Ισραηλινοί έφεδροι στρατιώτες «ετοιμάζονται για το επόμενο στάδιο των επιχειρήσεων» σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας και πρόσθεσε ότι το τελικό στάδιο αυτού του πολέμου είναι η «διάλυση της Χαμάς και των στρατιωτικών της δυνατοτήτων».

«Είμαστε μια εβδομάδα μετά την θηριωδία», είπε.

«Θυμηθείτε πώς ξεκίνησε. Πιθανότατα θα προχωρήσουμε σε πρόσθετες σημαντικές πολεμικές επιχειρήσεις. Όταν το κάνουμε αυτό, θυμηθείτε πώς ξεκίνησε αυτό. Όχι από εμάς, όχι από επιλογή μας και σίγουρα όχι από τους στόχους που επιλέξαμε να θέσουμε. Όλα αυτά είναι κατασκευασμένα από τη Χαμάς» σημείωσε.

Είπε επίσης ότι είναι «εξαιρετικά λυπηρό και ανησυχητικό» να βλέπεις τη Χαμάς να υπονομεύει ενεργά και να προσπαθεί να εμποδίσει τους Παλαιστίνιους αμάχους να εκκενώσουν αυτήν την περιοχή.

