Χιλιάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί σήμερα το πρωί στους δρόμους στο Ισραήλ από τους οποίους θα περάσει η νεκρώσιμη πομπή με τις σορούς της Σίρι Μπίμπας και των δύο μικρών αγοριών της που έχασαν τη ζωή τους κατά την ομηρεία τους στη Γάζα και έγιναν σύμβολο της τραγωδίας των ομήρων.

Οι σοροί της Σίρι και των δύο παιδιών της Κφιρ και Άριελ, ηλικίας οκτώμισι μηνών και τεσσάρων ετών όταν απήχθησαν από το κιμπούτς του Νιρ Οζ κατά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023 στην ισραηλινή επικράτεια, παραδόθηκαν στο Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στο πλαίσιο της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Η νεκρώσιμη πομπή αναχώρησε από το Ρισόν Λεζιόν, πόλη νότια του Τελ Αβίβ, με προορισμό το Νιρ Οζ, το κιμπούτς της οικογένειας Μπίμπας στο νότιο Ισραήλ, για να διανύσει απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων.

Συνωστισμός επικρατούσε στα πεζοδρόμια της πόλης, με πλήθος ανθρώπων να κρατούν πορτοκαλί μπαλόνια, που έγιναν το σύμβολο των δύο μικρών αγοριών με τα κόκκινα μαλλιά, ισραηλινές σημαίες και φωτογραφίες του Άριελ και του Κφιρ.

Όταν η πομπή των μαύρων οχημάτων έφτασε στη Ρισόν Λεζιόν, το πλήθος έψαλλε τον ισραηλινό εθνικό ύμνο, σπάζοντας τη βαριά σιωπή, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

«Είναι μια από τις πιο σκληρές στιγμές από τις 7 Οκτωβρίου», είπε με δάκρυα στα μάτια σχολιαστής του 12, του ισραηλινού τηλεοπτικού δικτύου που μεταδίδει απευθείας τη νεκρώσιμη πομπή.

«Νομίζω ότι, αν σταματήσω και το σκεφτώ για πάνω από ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, θα αρρωστήσω πάρα πολύ», δήλωσε στο AFP στη Ρισόν Λεζιόν η 38χρονη Σίμι Πολονάσκι, η οποία ταξίδεψε από το Μαϊάμι, στις νοτιανατολικές ΗΠΑ, για να υποστηρίξει τις οικογένειες των ομήρων.

«Δεν είναι μια φυσιολογική κατάσταση (…) αισθάνεται κανείς τόσο συντετριμμένος που είναι σχεδόν δύσκολο να συνεχίσει», πρόσθεσε βουρκωμένη.

Δεκάδες άνθρωποι είχαν άναψει κεριά στην άκρη του δρόμου. «Είμαστε εδώ για να σφίξουμε τους ανθρώπους στην αγκαλιά μας, για να δυναμώσουμε και για να δώσουμε όση περισσότερη δύναμη μπορούμε», δήλωσε παράλληλα η 41χρονη Μότελ Γκεστέτνερ που είχε ταξιδέψει από την Αυστραλία.

Η διαδρομή που ακολουθεί η νεκρώσιμη πομπή με τα φέρετρα και τους συγγενείς των νεκρών κοινοποιήθηκε ώστε οι Ισραηλινοί να μπορούν να συγκεντρωθούν σε διάφορα σταυροδρόμια για να αποτίσουν φόρο τιμής στους εκλιπόντες.

Η κηδεία τους ξεκίνησε με επικήδειους λόγους στις 11:30 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) στο κιμπούτς Νιρ Οζ. Η οικογένεια ζήτησε η υπόλοιπη τελετή να γίνει σε οικογενειακό κύκλο.

Ο Γιάρντεν, ο σύζυγος της Σίρι Μπίμπας, είχε επίσης απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου, αλλά αφέθηκε ελεύθερος την 1η Φεβρουαρίου στο πλαίσιο ανταλλαγής Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστίνιων κρατουμένων με τη Χαμάς.

«Από το παράθυρο (του αυτοκινήτου) σήμερα βλέπω μια χώρα συντετριμμένη. Δεν μπορούμε να συνέλθουμε ή να θεραπευτούμε έως ότου και ο τελευταίος από τους ομήρους γυρίσει σπίτι του. Ευχαριστούμε όλους», έλεγε σε ανάρτησή της το πρωί στον λογαριασμό της στο Facebook η Όφρι Μπίμπας, η αδελφή του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

