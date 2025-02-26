Χιλή: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο 90% των οικιακών πελατών μετά το μπλακάουτ

Το ρεύμα επέστρεψε στο 90% των νοικοκυριών στη Χιλή κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη, έπειτα από το σχεδόν πλήρες μπλακάουτ σε όλη τη χώρα, εξαιτίας βλάβης στο δίκτυο διανομής, σύμφωνα με τις αρχές.

Περί «τα μεσάνυχτα (...) το 90%» των οικιακών καταναλωτών είχαν ξανά ηλεκτροδότηση, συνόψισε σε ανακοίνωσή του ο φορέας διαχείρισης του δικτύου.

Η διακοπή της παροχής ενέσκηψε στις 15:60 (τοπική ώρα· 20:16 ώρα Ελλάδας) χθες και παρέλυσε όλη τη χώρα, πλήττοντας πάνω από το 95% των 20 εκατομμυρίων κατοίκων και εξωθώντας την κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απαγόρευση κυκλοφορίας σε μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, του Σαντιάγο.

Η διακοπή της ηλεκτροδότησης αυτή χαρακτηρίζεται ακόμη χειρότερη από εκείνη του 2010, που είχε αποδοθεί την εποχή σε βλάβη σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στον νομό Μπιομπίο (νότια). Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έμειναν τότε χωρίς ρεύμα.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας αναμενόταν να αρθεί στις 06:00 (τοπική ώρα· 11:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η υπουργός Εσωτερικών Καρολίνα Τοά.

Με ανακοίνωσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα το απόγευμα, το μετρό του Σαντιάγο ανέφερε πως απομάκρυνε εσπευσμένα επιβάτες από τους συρμούς κι ανέστειλε τη λειτουργία του. Τις υπηρεσίες του αξιοποιούν κάπου 2,3 εκατ. επιβάτες την ημέρα.

«Ομάδες μας αναπτύχθηκαν σε όλους τους σταθμούς για να υποστηρίξουν την εσπευσμένη απομάκρυνση με κάθε ασφάλεια. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, οι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί ωσότου αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση», εξήγησε η διαχειρίστρια εταιρεία.

Κατά τον Τύπο, αρκετοί άνθρωποι παγιδεύτηκαν μέσα σε ανελκυστήρες και χρειάστηκαν επιχειρήσεις απεγκλωβισμού τους.

Οι αρχές απέκλεισαν το ενδεχόμενο η διακοπή να οφειλόταν σε δολιοφθορά. «Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υποθέτουμε πως πίσω από αυτό βρισκόταν κάποια επίθεση. Πρόκειται για δυσλειτουργία του συστήματος», ανέφερε η υπουργός Εσωτερικών Τοά.

Η κυρία Τοά καθησύχασε, θυμίζοντας ότι τα νοσοκομεία και οι φυλακές διαθέτουν γεννήτριες.

Ο πρόεδρος της Χιλής Γκαμπριέλ Μπόριτς χαρακτήρισε «σκάνδαλο» το μπλακάουτ, τονίζοντας πως «δεν είναι δυνατόν η καθημερινότητα εκατομμυρίων Χιλιανών να πλήττεται με τέτοιο τρόπο από εταιρείες που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους».

Στην πρωτεύουσα και σε διάφορες άλλες περιοχές επικρατούσε σύγχυση για ώρες. Στη Βαλπαραΐσο, λιμάνι περίπου 120 χιλιόμετρα δυτικά του Σαντιάγο, καταστήματα έκλεισαν χθες λόγω του χάους που επικρατούσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

