Η εντεινόμενη δυσαρέσκεια για τον Μασκ απειλεί τον Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα

Ίλον Μασκ και Ντόναλτ Τραμπ έχουν δείξει πολλές φορές δημόσια ότι είναι κάτι παραπάνω από συνεργάτες, είναι φίλοι. Ο Τραμπ ίδρυσε υπουργείο για χάρη του φίλου και τον διόρισε υπουργό Αποτελεσματικότητας. Ωστόσο, τα καμώματα του δισεκατομμυριούχο μεγιστάνα της τεχνολογίας φαίνεται πως αρχίζουν να έχουν επιπτώσεις τόσο στον ίδιο τον Τραμπ όσο και στους συμμάχους του MAGA.

Από τη μία οι αυξανόμενοι πολιτικοί κίνδυνοι για τους Ρεπουμπλικάνους που αφορούν τον τρόπο διοίκηση από τον Τραμπ, και από την άλλη οι αντικρουόμενες οδηγίες που έρχονται από τον ιδρυτή της Space X ο οποίος προσπαθεί απεγνωσμένα να μειώσει τις κυβερνητικές δαπάνες προβληματίζουν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Όπως σχολιάζει το CNN, ο Τραμπ συχνά ευημερεί μέσα στο χάος που υποδαυλίζει. Για ορισμένους βουλευτές της βάσης που ασπάζονται τη ρητορική του προέδρου κατά της ελίτ, οι «εκκαθαρίσεις» που γίνονται στο δημόσιο με την απόλυση χιλιάδων υπαλλήλων είναι μια άμεση απάντηση στην οργή που εξέφρασαν πολλοί ψηφοφόροι στις περσινές εκλογές. Γενικότερα, μεταξύ των συντηρητικών οι περικοπές από την κυβέρνηση είναι διαχρονικά μια δημοφιλής κίνηση.

Ωστόσο, δεν το βλέπουν όλοι το ίδιο. Σε πολλούς γραμματείς του Υπουργικού Συμβουλίου του Make America Great Again το email του Μασκ προς τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους τους οποίους ρωτούσε «τι κάνατε την περασμένη εβδομάδα;» δεν άρεσε αφού πιστεύουν ότι αυτή η ανησυχία και η σύγχυση που δημιουργείται ρίχνει το ηθικό του προσωπικού με αποτέλεσμα να γίνεται δύσκολη υπόθεση η εφαρμογή της ατζέντας του Τραμπ.

Οι δικαστικές αμφισβητήσεις για την συνταγματικότητα των κινήσεων του διοικητικού προσωπικού θα μπορούσαν επίσης να δημιουργήσουν προβλήματα στην υλοποίηση των στόχων του προέδρου. Όπως επίσης και αν ο Μασκ ενεργεί νόμιμα διαθέτοντας τόση εξουσία όσο κανένας άλλος ιδιώτης στη σύγχρονη ιστορία.

Μερικά μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στο Κονγκρέσο αρχίζουν εν τω μεταξύ να αντιμετωπίζουν αντιδράσεις για τη φρενίτιδα του Μασκ. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν αυτές αντιπροσωπεύουν τις πρώτες ρίζες μιας πολιτικής εξέγερσης ή απλώς αποτελούν μέρος μιας έξυπνης προοδευτικής οργάνωσης.

Ορισμένοι βουλευτές αναρωτιούνται εάν η ταχύτητα με την οποία παίρνονται οι αποφάσεις θα μπορούσε τελικά να θεωρηθεί αντιπαραγωγική.

«Τα πράγματα συμβαίνουν τόσο γρήγορα και με μανία», είπε η εκπρόσωπος Νικόλ Μαλλιωτάκη στον Manu Raju του CNN την Τρίτη. «Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να βεβαιωθούμε ότι κάνουμε τα πράγματα με τρόπο που ξεριζώνουμε τη σπατάλη, την απάτη, την κατάχρηση και την κακοδιαχείριση, καθιστώντας τα προγράμματα αποτελεσματικά, αλλά όχι με ανεπιθύμητες συνέπειες», είπε.

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Μερικές πρόσφατες δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι η πλειοψηφία των πολιτών αποδοκιμάζει το blitzkrieg του Μασκ ή αλλιώς την «επιθετική» του προσέγγιση. Σε δημοσκόπηση του CNN/SSRS την περασμένη εβδομάδα, το 51% είπε ότι ο Τραμπ έχει κάνει υπερβολές στην περικοπή των ομοσπονδιακών προγραμμάτων και το 53% θεώρησε κακό που ο Μασκ αποτελεί τόσο εξέχων πρόσωπο.

Εάν συνεχιστεί αυτή η αρνητική στάση απέναντι στον Μασκ αυτό θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες οδηγώντας σε αυτό που πολλοί επικριτές του λένε, σε μια άνευ προηγουμένου και αντισυνταγματική απόπειρα καταστροφής του κράτους δικαίου και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Κάτι τέτοιο θα μεγαλώσει την ίντριγκα μεταξύ του πλουσιότερου ανθρώπου του κόσμου και του πιο ισχυρού άνδρα. Η ικανότητά τους να διατηρήσουν τη σχέση τους κάτω από υπό πίεση θα μπορούσε επίσης να ρίξει φως σε πολλά άγνωστα σημεία της δεύτερης θητείας του αμερικανού προέδρου.

Ωστόσο, αν τα πράγματα φτάσουν σε οριακό σημείο και αρχίζουν και έχουν επιπτώσεις στη δημοφιλία του Τραμπ, άραγε θα του ασκήσει πίεση ή θα τον απομακρύνει από την κυβέρνηση διερωτάται το CNN.

Μέχρι στιγμής, ο Τραμπ δεν έχει δείξει καμία διάθεση να απομακρυνθεί από το Μασκ. «Νομίζω ότι είναι υπέροχο», είπε ο αμερικανός πρόεδρος τη Δευτέρα σχετικά με την απαίτηση του φίλου του να απαντήσουν οι ομοσπονδιακοί εργαζόμενοι στο email του μεγιστάνα της τεχνολογίας.

Ο Λευκός Οίκος θα προσπαθήσει να διαλύσει οποιαδήποτε ανησυχία εντός της κυβέρνησης για τον ρόλο του Μασκ κατά την πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου σήμερα Τετάρτη.

«Ο πρόεδρος, ο Ίλον και ολόκληρο το υπουργικό συμβούλιο εργάζονται ως μια ενοποιημένη ομάδα», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ.

Αυξάνεται η ανησυχία

Χθες όμως, οι παραιτήσεις 21 υπαλλήλων των υπηρεσιών του τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας του Μασκ ήρθαν να εντείνουν τις ανησυχίες των Ρεπουμπλικάνων.

Σε μια άλλη εξέλιξη που ενδέχεται να επιδεινώσει τις ανησυχίες σχετικά με την προστασία του προσωπικού, το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού, μαζί με το Γραφείο Διαχείρισης Προσωπικού, αναμένεται να εκδώσουν μια ανακοίνωση που θα κατευθύνει τις υπηρεσίες να προετοιμαστούν για απολύσεις μεγάλης κλίμακας, ανέφερε η Alayna Treene του CNN.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ έσπειρε νέα σύγχυση σχετικά με την οδηγία του Μασκ στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους που οφείλουν να διευκρινίσουν την παραγωγικότητά τους. «Λοιπόν, είναι κάπως εθελοντικό, αλλά επίσης, αν δεν απαντήσεις, υποθέτω ότι θα απολυθείς», είπε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο.

Την ίδια ώρα, ένας ομοσπονδιακός δικαστής ανέστειλε το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ ο οποίος είχε αναστείλλει επ' αόριστον τις εισαγωγές προσφύγων, ενώ ένα δεύτερο διέταξε την κυβέρνηση Τραμπ να αποδεσμεύσει μέσε σε δύο ημέρες δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν «παγώσει» για ξένη βοήθεια μετά τον κατακερματισμό της USAID από τον Μασκ.

Πρώιμα σημάδια πολιτικής έντασης

Ο ανθρώπινος απολογισμός από τις απολύσεις, καθώς και η ανησυχία μεταξύ των Αμερικανών για την πιθανή απώλεια κυβερνητικής βοήθειας αρχίζει να κορυφώνεται, ανέφερε η Annie Grayer του CNN. Αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι παρακάλεσαν την ηγεσία την Τρίτη να τους καθοδηγήσει για το πώς να χειριστούν δεκάδες ερωτήσεις που καταφθάνουν από τους ψηφοφόρους σχετικά με τις πρόσφατες περικοπές. Οι νομοθέτες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος βρίσκονται σε τεντωμένο σκοινί μεταξύ των ψηφοφόρων της βάσης υπέρ του Τραμπ και των ψηφοφόρων που πλήττονται από την καταστροφή του Μασκ.

Η Νικόλ Μαλλιωτάκη είπε ότι ο Τραμπ είχε διορίσει «πολύ έξυπνους ανθρώπους» ως γραμματείς του Υπουργικού Συμβουλίου και θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν να κάνουν περικοπές.

Αλλά μέχρι στιγμής, ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον, προσπαθεί να διατηρήσει τις ισορροπίες λέγοντας: «Νομίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία του αμερικανικού λαού κατανοεί, επικροτεί και εκτιμά την προσπάθεια του DOGE, τον στόχο να μειωθεί το μέγεθος και το εύρος της κυβέρνησης».

