Ο Λευκός Οίκος θα επιλέγει τους δημοσιογράφους που πλησιάζουν τον Τραμπ

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, ότι θα επιλέγει η ίδια τους λίγους δημοσιογράφους που γίνονται δεκτοί πιο κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο, ακυρώνοντας ένα σύστημα που ίσχυε επί δεκαετίες και το οποίο διαχειρίζονταν τα ίδια τα μέσα ενημέρωσης μέσω της Ένωσης των Ανταποκριτών στο Λευκό Οίκο (WHCA).

«Στο τιμόνι είμαστε εμείς», εξέφρασε την ικανοποίησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. «Σε μια ελεύθερη χώρα, οι ηγέτες δεν επιλέγουν τα μέσα ενημέρωσης», εξέφρασε από την πλευρά της τη λύπη της η WHCA σε ανακοίνωσή της.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι το «pool», η μικρή ομάδα των δημοσιογράφων που έχουν προνομιούχο πρόσβαση στον πρόεδρο, καθώς γίνονται δεκτοί για παράδειγμα στο Οβάλ Γραφείο ή στο αεροπλάνο του, το Air Force One, θα είναι ανοικτό σε νέα μέσα ενημέρωσης τα οποία θα επιλέγονται από την αμερικανική κυβέρνηση.

«Επιστρέφουμε την εξουσία στο λαό», ισχυρίστηκε η εκπρόσωπος διαβεβαιώνοντας ότι «εκατοντάδες» δημοσιογράφοι αξίζουν μια τέτοια πρόσβαση.

«Το 'pool Τύπου' θα αποτελείται από την ομάδα επικοινωνίας του Λευκού Οίκου», συνέχισε προσθέτοντας πάντως ότι τα «παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης (...) θα εξακολουθήσουν να έχουν άδεια να συμμετέχουν».

Μέχρι τώρα, η πρόσβαση σ' αυτή την κλειστή ομάδα αποφασιζόταν από την WHCA.

Η ένωση αυτή, που δημιουργήθηκε το 1914, διαχειρίζεται τη λειτουργία της ομάδας των δημοσιογράφων που συνοδεύει τον πρόεδρο στις δημόσιες εμφανίσεις του, ιδιαίτερα όταν ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και σ' ολόκληρο τον κόσμο.

Κατανέμει τις 13 θέσεις που προορίζονται για τον Τύπο στο προεδρικό αεροπλάνο Air Force One, καθώς και τις θέσεις στην αίθουσα Τύπου του Λευκού Οίκου.

Το «pool» είναι αρμόδιο για να ενημερώνει τους δημοσιογράφους που δεν είναι παρόντες επιτόπου για τις πράξεις, τις χειρονομίες και τις δηλώσεις του αρχηγού του κράτους, μέσω γραπτών πρακτικών ή διανέμοντας βιντεοσκοπήσεις και ηχογραφήσεις, καθώς και φωτογραφίες.

Ο επικεφαλής των ανταποκριτών της εφημερίδας New York Times στο Λευκό Οίκο Πίτερ Μπέικερ έγραψε στο X ότι η απόφαση αυτή του θύμισε τον τρόπο με τον οποίο το Κρεμλίνο είχε «πάρει τον έλεγχο» του δικού του «pool Τύπου» και είχε περιβληθεί από «υπάκουους δημοσιογράφους».

«Ας γελάσω Πίτερ», έγραψε η Καρολάιν Λέβιτ συνοδεύοντας την απάντησή της με σκίτσο ενός γελαστού κλόουν. «Στιγμές μετά το tweet σου, ο πρόεδρος κάλεσε δημοσιογράφους μέσα στο Οβάλ Γραφείο και απάντησε σε ερωτήσεις για σχεδόν μία ώρα», πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν είχε πάψει να επιτίθεται στους δημοσιογράφους στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, χαρακτηρίζοντάς τους για παράδειγμα «εχθρούς του λαού», έχει ήδη ανοίξει σε μεγάλο βαθμό τις πόρτες σε δημοφιλείς παρουσιαστές, παραγωγούς podcast και influencers μεταξύ των ψηφοφόρων του.

Σε ένα εξωφρενικό γεγονός χθες, Τρίτη, πρότεινε για παράδειγμα σε δημοσιογράφους που ήταν παρόντες μέσα στο Οβάλ Γραφείο να τους μοιράσει κόκκινα κασκέτα που έφεραν την επιγραφή «Ο Τραμπ είχε δίκιο σε όλα» («Trump was right about everything»).

Ο μόνος που δέχθηκε ήταν ο Μπράιαν Γκλεν, φυσιογνωμία των «τραμπιστών» του «MAGA» («Make America Great Again»). Αυτός ο παρουσιαστής του σταθμού «Right Side Boradcasting Network», ο οποίος έχει γίνει θαμώνας στο Λευκό Οίκο, εξέφρασε τη χαρά του που πήρε το κασκέτο που του πέταξε ο πρόεδρος: «Εγώ το λέω ότι έχετε δίκιο από την πρώτη ημέρα», σχολίασε.

Τη Δευτέρα ήταν αυτός που υπέβαλε την πρώτη ερώτηση στη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, καλώντας τον Ντόναλντ Τραμπ να σχολιάσει μια μάλλον ευνοϊκή γι' αυτόν δημοσκόπηση.

Η ανακοίνωση περί επιλογής των δημοσιογράφων έγινε εν μέσω της επίθεσης του Λευκού Οίκου εναντίον του πρακτορείου ειδήσεων Associated Press (AP), που συμμετείχε στον περιορισμένο κύκλο των δημοσιογράφων που είχαν πρόσβαση πλησιέστερα στον αμερικανό πρόεδρο, αλλά πλέον η πρόσβαση αυτή του απαγορεύθηκε.

Η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορεί το AP ότι δεν συμμορφώνεται με τη νέα ονομασία του Κόλπου του Μεξικού, που ξαναβαφτίστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ «Κόλπος της Αμερικής». Ακόμα και χθες, Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος καταφέρθηκε εναντίον αυτού του θεσμού της αμερικανικής δημοσιογραφίας: «Είναι εξτρεμιστές της αριστεράς. Είναι δημοσιογράφοι δεύτερης κατηγορίας».

«RIP WHCA» («Αναπαύσου εν ειρήνη, WHCA»), έγραψε χθες στο X εκφράζοντας τη χαρά του ο Τζέισον Μίλερ, ένας από τους συμβούλους του Λευκού Οίκου.

Από το πρώτο μπρίφινγκ της, η Καρολάιν Λέβιτ είχε ανακοινώσει την πρόσκληση προς «νέα μέσα ενημέρωσης», επίσης επιλεγμένα από το Λευκό Οίκο, για να θέτουν ερωτήσεις κατά την τακτική της ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Στη διάρκεια μιας τέτοιας ενημέρωσης στις 31 Ιανουαρίου, ένας παραγωγός podcast, που είχε έτσι προσκληθεί, είχε θέσει την ακόλουθη ερώτηση: τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης «δεν έχουν επαφή με τους Αμερικανούς, οι οποίοι ζητούν ενέργειες κατά της παράνομης μετανάστευσης;».

Η Καρολάιν Λέβιτ είχε απαντήσει γελώντας: «Τα μέσα ενημέρωσης είναι πολύ σίγουρο ότι δεν έχουν επαφή».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

