Σφοδρή επίθεση στο Ισραήλ εξαπέλυσε το βράδυ της Παρασκευής το Ιράν με τρία κύματα εκατοντάδων βαλλιστικών πυραύλων, κάνοντας πράξη τη δέσμευση του νέου αρχηγού των Φρουρών της Επανάστασης, Μοχάμαντ Πακπούρ, ότι θα «ανοίξουν οι πύλες της Κολάσεως».

Σύμφωνα με πληροφορίες το Ιράν εξαπέλυσε περισσότερους από 150 πυραύλους, με τον ισραηλινό στρατό, όπως μεταδίδει το Reuters, να ισχυρίζεται ότι οι ιρανικοί πύραυλοι ήταν λιγότεροι από 100 και οι περισσότεροι είτε αναχαιτίστηκαν είτε δεν πέτυχαν τους στόχους τους.

Αιφνιδιαστικά διακόπηκε η ενημέρωση του εκπροσώπου των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, Έφι Ντεφρίν, για τις επιχειρήσεις στο Ιράν, που μεταδιδόταν απευθείας από την τηλεόραση και ακολούθησε η ιρανική επίθεση στο κεντρικό Ισραήλ.

Εκρήξεις έλαβαν χώρα στο Τελ Αβίβ με τα βίντεο να αποτυπώνουν μία βροχή βαλλιστικών πυραύλων. Το ισραηλινό σύστημα αεράμυνας Iron Dome ενεργοποιήθηκε για την αναχαίτιση πυραύλων πάνω από το Τελ Αβίβ, ωστόσο, αρκετοί πύραυλοι διαπέρασαν την αεράμυνα του με αποτέλεσμα να επικρατήσει μία κόλαση επί γης. Καμένα κτίρια και αυτοκίνητα καθώς και αρκετοί τραυματίες ήταν ο πρώτος απολογισμός.

Ένας «περιορισμένος αριθμός» κτιρίων έχει υποστεί ζημιές, κυρίως λόγω των θραυσμάτων από τους πυραύλους που αναχαιτίστηκαν, είπε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού, Αβισάι Αντράε, σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Οι ισραηλινές υπηρεσίες διάσωσης ανέφεραν νωρίτερα ότι επτά άτομα τραυματίστηκαν στο κεντρικό Ισραήλ μετά τα ιρανικά πλήγματα. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ο αριθμός ανέρχεται σε 40.

Στους 34, οι τραυματίες από επίθεση με ρουκέτες στην περιοχή Γκους Νταν, Μητροπολιτική Περιοχή του Τελ Αβίβ, μεταξύ των οποίων: μία γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση, ένας άνδρας σοβαρά τραυματισμένος, δύο με μέτρια τραύματα και 30 με ελαφρά τραύματα.

Το βράδυ, το Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 101 του Μάγκεν Νταβίντ Αντόμ (MDA) έλαβε αναφορές για τραυματισμούς έπειτα από επίθεση με ρουκέτες στην περιοχή Γκους Νταν. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μεγάλες δυνάμεις του MDA με ασθενοφόρα, κινητές μονάδες εντατικής θεραπείας και μοτοσικλέτες πρώτων βοηθειών. Παρείχαν σωτήρια ιατρική φροντίδα και μετέφεραν 34 τραυματίες σε νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων:

Μια γυναίκα περίπου 60 ετών σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Beilinson.

Ένας άνδρας περίπου 65 ετών σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Sheba στο Τελ Χασομέρ.

Μια γυναίκα περίπου 50 ετών σε μέτρια κατάσταση μεταφέρθηκε επίσης στο Sheba.

Ένας άνδρας περίπου 50 ετών σε μέτρια κατάσταση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ichilov.

30 άτομα με ελαφρά τραύματα από εκρήξεις και μώλωπες μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία Ichilov, Sheba και Beilinson.

Επιπλέον, 13 άτομα που υπέστησαν κρίσεις πανικού μεταφέρθηκαν επίσης από το σημείο.

Ο αναπληρωτής διευθυντής της Περιφέρειας Νταν και παραϊατρικός του MDA, Χαρέλ Σασόν, δήλωσε:

«Μεταβήκαμε σε ένα σημείο με σημαντικές καταστροφές λόγω πρόσκρουσης ρουκέτας σε κτίριο. Μεταφέρθηκαν σε εμάς τραυματίες, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα περίπου 70 ετών σε κρίσιμη κατάσταση, αφού είχε παγιδευτεί κάτω από ερείπια. Της παρείχαμε ιατρική φροντίδα και τη διακομίσαμε στο νοσοκομείο, εκτελώντας ανάνηψη κατά τη μεταφορά. Περιθάλψαμε, επίσης, έναν άνδρα σοβαρά τραυματισμένο από θραύσματα στο πρόσωπο, καθώς και μία γυναίκα σε μέτρια κατάσταση, επίσης τραυματισμένη από θραύσματα. Αντιμετωπίσαμε αρκετούς ελαφρά τραυματισμένους και τους διακομίσαμε στα νοσοκομεία. Μεγάλα κλιμάκια του MDA παραμένουν στο σημείο, καλύπτοντας ιατρικά τις έρευνες στα κτίρια και είναι έτοιμα να παρέμβουν περαιτέρω, αν χρειαστεί».

Η ισραηλινή πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι οι ομάδες της επενέβησαν σε πολλά «σημαντικά» συμβάντα απόψε.

Το κυριότερο από αυτά ήταν η διάσωση ανθρώπων που είχαν παγιδευτεί σε έναν ουρανοξύστη.

«Οι πυροσβέστες επενέβησαν σε πολλά σημαντικά συμβάντα, ιδίως στην περιοχή του Νταν», γύρω από το Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στον ουρανοξύστη επενέβησαν για να σώσουν κάποιους ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί και για να σβήσουν μια πυρκαγιά. Επίσης, επενέβησαν σε δύο άλλα σημεία όπου είχαν προκληθεί ζημιές.

Νωρίτερα, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είπε στο τηλεοπτικό διάγγελμά του ότι το Ισραήλ «κήρυξε τον πόλεμο» και η Τεχεράνη «δεν θα κλείσει τα μάτια». Η ισραηλινή επίθεση στο Ιράν θα οδηγήσει το Ισραήλ «στην καταστροφή του», πρόσθεσε.

Από πλευράς του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, νωρίτερα σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, αποκάλυψε ότι η εντολή για την εξουδετέρωση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν δόθηκε τον Νοέμβριο του 2024, λίγο μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.

Μετά την ιρανική επίθεση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κάλεσε τον λαό του Ιράν να ξεσηκωθεί ενάντια στο «καταπιεστικό καθεστώς» της χώρας του.

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, με την επιχείρηση αυτή «καταστρέψαμε ένα μεγάλο μέρος του βαλλιστικού οπλοστασίου του Ιράν».

«Το ιρανικό καθεστώς ποτέ δεν ήταν πιο αδύναμο», συνέχισε, προτρέποντας τους Ιρανούς να ξεσηκωθούν. «Είναι μια ευκαιρία για τον ιρανικό λαό να ορθώσει το ανάστημά του απέναντι στο κακοποιό και καταπιεστικό καθεστώς», είπε.

«Είμαι μαζί σας, ο ισραηλινός λαός είναι μαζί σας», πρόσθεσε ο Νετανιάχου, απευθυνόμενος στους Ιρανούς.

Ανελέητο σφυροκόπημα του Ισραήλ στο Ιράν

Ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Έφι Ντεφρίν, δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει πάνω από 200 πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν από την έναρξη της επιχείρησης.

Τόνισε επίσης πως το Ισραήλ διαθέτει την ικανότητα να αμυνθεί απέναντι σε οποιαδήποτε ιρανική απάντηση χωρίς τη βοήθεια συμμάχων.

Στο στόχαστρο του Ισραήλ ανώτατοι Ιρανοί αξιωματούχοι και επιστήμονες

Σε σειρά φονικών επιθέσεων κατά στρατιωτικών και πυρηνικών στόχων στο Ιράν, το Ισραήλ φέρεται να εξουδετέρωσε υψηλόβαθμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Φρουρών της Επανάστασης, μεταξύ των οποίων:

Μοχαμάντ Μπαγερί, αρχηγός του γενικού επιτελείου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων από το 2016, ο οποίος είχε υπό την εξουσία του τόσο τον εθνικό στρατό όσο και τους Φρουρούς της Επανάστασης. Θεωρούνταν αρχιτέκτονας του ιρανικού βαλλιστικού προγράμματος.

αρχηγός του γενικού επιτελείου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων από το 2016, ο οποίος είχε υπό την εξουσία του τόσο τον εθνικό στρατό όσο και τους Φρουρούς της Επανάστασης. Θεωρούνταν αρχιτέκτονας του ιρανικού βαλλιστικού προγράμματος. Χοσεΐν Σαλαμί, επικεφαλής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης από το 2019, γνωστός για την επιθετική ρητορική του κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις ιρανικές επιθέσεις με drones και πυραύλους τον Απρίλιο του 2024.

επικεφαλής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης από το 2019, γνωστός για την επιθετική ρητορική του κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις ιρανικές επιθέσεις με drones και πυραύλους τον Απρίλιο του 2024. Αμιραλί Χατζιζαντέχ , διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών από το 2009, ο οποίος θεωρείται υπεύθυνος για τις πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ. Είχε τιμηθεί από τον ανώτατο ηγέτη και είχε διατυπώσει ανοιχτές απειλές κατά των ΗΠΑ.

, διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών από το 2009, ο οποίος θεωρείται υπεύθυνος για τις πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ. Είχε τιμηθεί από τον ανώτατο ηγέτη και είχε διατυπώσει ανοιχτές απειλές κατά των ΗΠΑ. Αλί Σαμχανί, στενός συνεργάτης του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Εκπροσώπησε την Τεχεράνη στις συνομιλίες που επισφράγισαν μια συμφωνία-ορόσημο για την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με την Σαουδική Αραβία.

Χοσεΐν Σαλαμί, Αλί Σαμχανί, Μοχαμάντ Μπαγερί

Επιπλέον, έξι πυρηνικοί επιστήμονες φέρεται να σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων:

Φερεϊντούν Αμπασί , πρώην επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

, πρώην επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Μοχαμάντ Μεχντί Τεχρανσί, πρόεδρος του Ισλαμικού Πανεπιστημίου Αζάντ.

Οι επιθέσεις αυτές θεωρούνται από το Ισραήλ ως απάντηση στην αυξανόμενη στρατιωτική απειλή που αντιπροσωπεύει το Ιράν στην περιοχή, κυρίως μέσω του πυραυλικού του προγράμματος και της υποστήριξης ένοπλων ομάδων.

Πηγή: skai.gr

