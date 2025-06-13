Χαμενεΐ: Η επίθεση στο Ιράν θα οδηγήσει το Ισραήλ στην καταστροφή του

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δεσμεύτηκε για εκδίκηση σε βάρος του Ισραήλ για τις επιθέσεις που δέχθηκε η χώρα του, σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα προς το έθνος, την ώρα που ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύονταν προς το Ισραήλ.

Ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για αντεπίθεση, προσθέτοντας:

«Μην νομίζετε πως επιτέθηκαν και τελείωσε. Όχι. Αυτοί ξεκίνησαν τη δουλειά, ξεκίνησαν τον πόλεμο. Δεν θα τους επιτρέψουμε να ξεφύγουν ατιμώρητοι από αυτό το μεγάλο έγκλημα που διέπραξαν».

Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είπε στο τηλεοπτικό διάγγελμά του ότι το Ισραήλ «κήρυξε τον πόλεμο» και η Τεχεράνη «δεν θα κλείσει τα μάτια». Η ισραηλινή επίθεση στο Ιράν θα οδηγήσει το Ισραήλ «στην καταστροφή του», πρόσθεσε.



