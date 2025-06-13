Χαμενεΐ: Η επίθεση στο Ιράν θα οδηγήσει το Ισραήλ στην καταστροφή του

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δεσμεύτηκε για εκδίκηση σε βάρος του Ισραήλ για τις επιθέσεις που δέχθηκε η χώρα του, σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα προς το έθνος, την ώρα που ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύονταν προς το Ισραήλ.
Ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για αντεπίθεση, προσθέτοντας:
«Μην νομίζετε πως επιτέθηκαν και τελείωσε. Όχι. Αυτοί ξεκίνησαν τη δουλειά, ξεκίνησαν τον πόλεμο. Δεν θα τους επιτρέψουμε να ξεφύγουν ατιμώρητοι από αυτό το μεγάλο έγκλημα που διέπραξαν».
Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είπε στο τηλεοπτικό διάγγελμά του ότι το Ισραήλ «κήρυξε τον πόλεμο» και η Τεχεράνη «δεν θα κλείσει τα μάτια». Η ισραηλινή επίθεση στο Ιράν θα οδηγήσει το Ισραήλ «στην καταστροφή του», πρόσθεσε.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.