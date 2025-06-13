Λογαριασμός
Το Ιράν λέει ότι κατέρριψε τουλάχιστον 2 ισραηλινά μαχητικά - Διαψεύδουν οι IDF

Ξεκίνησε η επίθεση σε «δεκάδες στόχους» στο Ισραήλ, λένε οι Φρουροί της Επανάστασης τονίζοντας πως η Τεχεράνη κατέρριψε τουλάχιστον ένα μαχητικό του Ισραήλ

UPDATE: 21:59
Το Ιράν λέει ότι κατέρριψε τουλάχιστον ένα μαχητικό του Ισραήλ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον δεκάδων στόχων στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Irna, καταρρίφθηκαν δύο ισραηλινά μαχητικά. Δε διευκρινίστηκε ωστόσο σε ποια περιοχή έγινε αυτό. H κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι καταρρίφθηκε «τουλάχιστον ένα» μαχητικό και ότι ο πιλότος του έχει τεθεί υπό κράτηση.

Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος είπε στο πρακτορείο Reuters: Η εκδίκησή μας μόλις άρχισε, θα πληρώσουν βαρύ τίμημα για τους φόνους των διοικητών, των επιστημόνων μας και των πολιτών. Πουθενά στο Ισραήλ δε θα υπάρχει ασφάλεια, η εκδίκησή μας θα είναι οδυνηρή.

Διαψεύδουν οι IDF

Το Ισραήλ, πάντως, διαψεύδει την ανακοίνωση του Ιράν περί κατάρριψης ισραηλινού μαχητικού από το Ιράν.

