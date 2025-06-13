Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον δεκάδων στόχων στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Irna, καταρρίφθηκαν δύο ισραηλινά μαχητικά. Δε διευκρινίστηκε ωστόσο σε ποια περιοχή έγινε αυτό. H κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι καταρρίφθηκε «τουλάχιστον ένα» μαχητικό και ότι ο πιλότος του έχει τεθεί υπό κράτηση.

Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος είπε στο πρακτορείο Reuters: Η εκδίκησή μας μόλις άρχισε, θα πληρώσουν βαρύ τίμημα για τους φόνους των διοικητών, των επιστημόνων μας και των πολιτών. Πουθενά στο Ισραήλ δε θα υπάρχει ασφάλεια, η εκδίκησή μας θα είναι οδυνηρή.

Διαψεύδουν οι IDF

Το Ισραήλ, πάντως, διαψεύδει την ανακοίνωση του Ιράν περί κατάρριψης ισραηλινού μαχητικού από το Ιράν.

