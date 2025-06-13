Ποιοι είναι οι τρεις ισχυροί άνδρες του Ιράν που σκοτώθηκαν από την επίθεση του Ισραήλ

Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν Μοχάμαντ Μπαγκερί, ο επικεφαλής του επίλεκτου σώματος των Φρουρών της Επανάστασης Χοσεΐν Σαλαμί και ένας πρώην επικεφαλής της εθνικής ασφάλειας, ο Αλί Σαμχανί, σκοτώθηκαν από την επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ στο Ιράν.

Οι θάνατοί τους προκάλεσαν σοκ στο στρατιωτικό κατεστημένο της χώρας και μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας να απαντήσει στην επιχείρηση «Rising Lion» του Ισραήλ, αναφέρει το CNN.

Ποιος ήταν ο υποστράτηγος Μοχάμαντ Μπαγκερί

Από το 2016 ο Μοχάμαντ Μπαγκερί ήταν επικεφαλής του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, οι οποίες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις διαθέτουν πάνω από 500.000 εν ενεργεία στελέχη.

Στον Μπαγκερί επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις ΗΠΑ το 2019, μαζί με άλλους 9 που βρίσκονται κοντά στον Αγιατολάχ Χαμενεΐ. Όπως ανέφερε το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ τα άτομα αυτά «επί δεκαετίες καταπιέζουν τον ιρανικό λαό, εξάγουν την τρομοκρατία και προωθούν αποσταθεροποιητικές πολιτικές σε όλο τον κόσμο».

Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από το ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim του Ιράν τον έδειχναν να συναντάται με ιρανικά στρατεύματα που πολεμούσαν στο έδαφος μαζί με τις κυβερνητικές δυνάμεις στη Συρία το 2017.

Τον Απρίλιο ο Μπαγκερί συναντήθηκε με τον Σαουδάραβα υπουργό Άμυνας στην Τεχεράνη.

Τον επόμενο μήνα, το Reuters ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Σαουδάραβας υπουργός είχε απευθύνει προειδοποίηση στον Μπαγκερί να λάβει σοβαρά υπόψη του την προσφορά του Ντόναλντ Τραμπ να διαπραγματευτεί μια πυρηνική συμφωνία, γιατί ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδειχνε τον δρόμο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πολέμου με το Ισραήλ.

Ποιος ήταν ο υποστράτηγος Χοσεΐν Σαλαμί

Ως επικεφαλής του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), ο υποστράτηγος Χοσεΐν Σαλαμί ήταν ένας από τους ισχυρότερους άνδρες στο Ιράν καθώς επέβλεπε τον ισχυρότερο στρατιωτικό βραχίονα της χώρας και υπαγόταν απευθείας στον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Γεννημένος το 1960, ο Σαλαμί ήταν επικεφαλής των Φουρών της Επανάστασης από το 2019.

Οι IRGC πιστεύεται επίσης πως παρείχαν υλικά και υποστήριξη στους Χούθι της Υεμένης, επιτρέποντας στην ομάδα να πλήττει τη διεθνή ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα και να εκτοξεύει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του Ισραήλ.

Ο Σαλαμί βρισκόταν στο τιμόνι των Φρουρών όταν το Ιράν εκτόξευσε εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στο Ισραήλ τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, στα πρώτα άμεσα πλήγματα του Ιράν σε ισραηλινό έδαφος.

Σε πλάνα που είχαν κυκλοφορήσει από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης τον Ιανουάριο, ο Σαλαμί εθεάθη να επιθεωρεί μια υπόγεια στρατιωτική εγκατάσταση που, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, είχε παίξει ρόλο στις επιθέσεις αυτές.

Φορώντας πράσινη στρατιωτική στολή, ο Σαλαμί χαιρέτησε τους στρατιώτες στο σπηλαιώδες υπόγειο συγκρότημα, πατώντας τις σημαίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ που βρίσκονταν στο έδαφος.

Στη στρατιωτική αυτή εγκατάσταση, το Mehr News ανέφερε πως το Ιράν κατασκεύαζε «νέους ειδικούς πυραύλους».

Ο Σαλαμί ήταν επικεφαλής και όταν οι IRGC κατέρριψαν ένα ουκρανικό επιβατικό αεροσκάφος λίγο μετά την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης, σκοτώνοντας και τους 176 επιβαίνοντες.

Η αναλυτής ασφαλείας του CNN, Μπεθ Σάνερ, δήλωσε ότι η εξόντωση του Σαλαμί είναι σαν να βγάζεις από τη μέση τον πρόεδρο του αμερικανικού Γενικού Επιτελείου Στρατού: «Μπορείτε να φανταστείτε τι θα έκαναν οι Αμερικανοί», σχολίασε.

Ποιος ήταν ο Αλί Σαμχανί

Ο Αλί Σαμχανί ήταν στενός συνεργάτης του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και εκπροσώπησε την Τεχεράνη στις συνομιλίες που επισφράγισαν μια συμφωνία-ορόσημο για την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με την Σαουδική Αραβία.

Το ιρανικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο IRINN επιβεβαίωσε τον θάνατό του μετά τα πρωτοφανή πλήγματα του Ισραήλ την Παρασκευή.

Ο Σαμχανί υπηρέτησε ως κορυφαίος αξιωματούχος εθνικής ασφάλειας της χώρας για μια δεκαετία από το 2013, ενώ πριν από αυτό υπηρέτησε σε διάφορους σημαντικούς ρόλους, μεταξύ άλλων στο Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και στο υπουργείο Άμυνας.

Ήταν ένα «ανερχόμενο αστέρι» της ιρανικής διπλωματίας, γνωστό στους κύκλους της εξωτερικής πολιτικής στην Ουάσινγκτον και την Ευρώπη.

Ο Σαμχανί εκπροσώπησε το Ιράν στις συνομιλίες με τη μεσολάβηση της Κίνας με Σαουδάραβες αξιωματούχους, οι οποίες οδήγησαν τις δύο χώρες να συμφωνήσουν να αποκαταστήσουν διπλωματικές σχέσεις μετά από χρόνια εχθρότητας.

Αλλά αντικαταστάθηκε αιφνιδίως στα μέσα του 2023.

Ο πρώην επικεφαλής της εθνικής ασφάλειας ήταν φιλόδοξος, λένε οι ειδικοί, και είχε ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο. Κατέβηκε υποψήφιος για την προεδρία το 2001 για να καταλάβει θέσεις-κλειδιά στους Φρουρούς της Επανάστασης και στο υπουργείο Άμυνας. Ορισμένοι αναλυτές πίστευαν τότε ότι ο Χαμενεΐ μπορεί να τον θεωρούσε υπερβολικά φιλόδοξο.

Παρόλα αυτά, παρέμεινε στενός συνεργάτης του ανώτατου ηγέτη και έδινε συμβουλές καθώς το Ιράν επανήλθε στις πυρηνικές συνομιλίες με την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Τον Απρίλιο, λίγες ημέρες πριν από τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να απελάσει τους πυρηνικούς επιθεωρητές του ΟΗΕ και να διακόψει τη συνεργασία με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), αν αισθανόταν ότι απειλείται.



Πηγή: skai.gr

