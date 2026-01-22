Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, εκφράζοντας την αντίθεση της Άγκυρας σε ξένες παρεμβάσεις στο Ιράν.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις τελευταίες εξελίξεις μετά τις σοβαρές ταραχές στο Ιράν, τις χειρότερες μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Ο Ερντογάν τόνισε την εκτίμησή του για την ειρήνη και τη σταθερότητα του Ιράν και υποστήριξε ότι η επίλυση των προβλημάτων χωρίς κλιμάκωση είναι προς όφελος και της Τουρκίας.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του, τον Μασούντ Πεζεσκιάν, στον οποίο δήλωσε ότι η Άγκυρα αντιτίθεται σε κάθε ξένη παρέμβαση στο Ιράν.

Στην ανακοίνωσή της, η τουρκική προεδρία ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, μετά τις χειρότερες ταραχές που έχουν σημειωθεί τη χώρα μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι εκτιμά την ειρήνη και τη σταθερότητα της γειτονικής χώρας και ότι η επίλυση των προβλημάτων χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση είναι προς όφελος και της Τουρκίας.

