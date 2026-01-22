- Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, εκφράζοντας την αντίθεση της Άγκυρας σε ξένες παρεμβάσεις στο Ιράν.
Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του, τον Μασούντ Πεζεσκιάν, στον οποίο δήλωσε ότι η Άγκυρα αντιτίθεται σε κάθε ξένη παρέμβαση στο Ιράν.
Στην ανακοίνωσή της, η τουρκική προεδρία ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, μετά τις χειρότερες ταραχές που έχουν σημειωθεί τη χώρα μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.
Ο Ερντογάν δήλωσε ότι εκτιμά την ειρήνη και τη σταθερότητα της γειτονικής χώρας και ότι η επίλυση των προβλημάτων χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση είναι προς όφελος και της Τουρκίας.
