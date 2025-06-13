Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως τις τελευταίες ώρες, μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, με βάση ακριβείς πληροφορίες, ολοκλήρωσαν μια σειρά από επιθέσεις εναντίον της συστοιχίας πυραύλων εδάφους - εδάφους του ιρανικού καθεστώτος.

Στις επιθέσεις, καταστράφηκαν δεκάδες εκτοξευτές, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων εδάφους - εδάφους και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Μάλιστα, σημειώνουν πως σε μία από τις τοποθεσίες που επλήγησαν στο δυτικό Ιράν, ένας μοναδικός μηχανισμός εκτόξευσης ήταν ενσωματωμένος σε εμπορευματοκιβώτια.

Οι IDF υποστηρίζουν πως καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, το ιρανικό καθεστώς έχει εξαπολύσει εκατοντάδες πυραύλους εδάφους - εδάφους προς το έδαφος του Ισραήλ. «Η καταστροφή πυραύλων αποτελεί ζωτική αποστολή στην προσπάθεια υπεράσπισης των πολιτών του Ισραήλ», τονίζουν χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφέρουν πως το πυραυλικό οπλοστάσιο του ιρανικού καθεστώτος περιλαμβάνει πυραύλους με βεληνεκές χιλιάδων χιλιομέτρων. «Το να παραμείνουν αυτοί οι πύραυλοι στα χέρια του ιρανικού καθεστώτος αποτελεί κίνδυνο για την περιοχή και ολόκληρο τον κόσμο», υπογραμμίζουν ενδεικτικά οι IDF.

Iran is a global threat.



Israel is not the end goal, it’s only the beginning. We had no other choice but to act. pic.twitter.com/PDEaaixA3c — Israel Defense Forces (@IDF) June 13, 2025

צה״ל השלים סדרת תקיפות נגד מערך טילי הקרקע-קרקע של המשטר האיראני



בשעות האחרונות, מטוסי קרב של חיל האוויר, בהכוונה מודיעינית מדויקת של אגף המודיעין, השלימו סדרת תקיפות נגד מערך טילי הקרקע-קרקע של המשטר האיראני.



במסגרת התקיפות הושמדו עשרות משגרים, אתרי אחסון טילי קרקע-קרקע ואתרים… pic.twitter.com/VffmTjpqSf — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 13, 2025

