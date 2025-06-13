Λογαριασμός
Τι εμβέλεια έχει το οπλοστάσιο του Ιράν - Η εκτίμηση των IDF (Χάρτης και βίντεο)

Οι IDF ανακοίνωσαν πως τις τελευταίες ώρες, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη ολοκλήρωσαν μια σειρά από επιθέσεις εναντίον πυραύλων εδάφους - εδάφους του Ιράν

Ιράν βεληνεκές πυραύλων

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως τις τελευταίες ώρες, μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, με βάση ακριβείς πληροφορίες, ολοκλήρωσαν μια σειρά από επιθέσεις εναντίον της συστοιχίας πυραύλων εδάφους - εδάφους του ιρανικού καθεστώτος.

Στις επιθέσεις, καταστράφηκαν δεκάδες εκτοξευτές, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων εδάφους - εδάφους και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Μάλιστα, σημειώνουν πως σε μία από τις τοποθεσίες που επλήγησαν στο δυτικό Ιράν, ένας μοναδικός μηχανισμός εκτόξευσης ήταν ενσωματωμένος σε εμπορευματοκιβώτια.

Οι IDF υποστηρίζουν πως καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, το ιρανικό καθεστώς έχει εξαπολύσει εκατοντάδες πυραύλους εδάφους - εδάφους προς το έδαφος του Ισραήλ. «Η καταστροφή πυραύλων αποτελεί ζωτική αποστολή στην προσπάθεια υπεράσπισης των πολιτών του Ισραήλ», τονίζουν χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφέρουν πως το πυραυλικό οπλοστάσιο του ιρανικού καθεστώτος περιλαμβάνει πυραύλους με βεληνεκές χιλιάδων χιλιομέτρων. «Το να παραμείνουν αυτοί οι πύραυλοι στα χέρια του ιρανικού καθεστώτος αποτελεί κίνδυνο για την περιοχή και ολόκληρο τον κόσμο», υπογραμμίζουν ενδεικτικά οι IDF.

Δείτε χάρτη και βίντεο:

Iran

