Επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν: Οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι που δολοφονήθηκαν

Με σειρά φονικών πληγμάτων κατά στρατιωτικών και πυρηνικών στόχων στο Ιράν, το Ισραήλ δολοφόνησε αρκετούς υψηλόβαθμους αξιωματούχους των ενόπλων δυνάμεων και του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, καθώς και επιστήμονες με ειδίκευση στον πυρηνικό τομέα.

Ο στρατηγός Μοχαμάντ Μπαγερί, αρχηγός του γενικού επιτελείου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων από το 2016, εργαζόταν απευθείας υπό τη δικαιοδοσία του ανώτατου ηγέτη, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, του έχοντα τον τελευταίο λόγο στη λήψη αποφάσεων στο Ιράν και αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων.

Γεννημένος τον Ιούνιο του 1960, ο Μπαγερί ήταν ο πλέον υψηλόβαθμος αξιωματούχος των ιρανικών δυνάμεων: είχε εξουσία ταυτόχρονα επί του εθνικού στρατού, των δυνάμεων ασφαλείας και κυρίως επί των Φρουρών της Επανάστασης, του ισχυρού ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Εμφανιζόταν συχνά με στολή στην τηλεόραση, κυρίως για να εγκαινιάσει υπόγειες στρατιωτικές βάσεις και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ιρανικού βαλλιστικού προγράμματος.

Οι πύραυλοι αυτοί σχεδιάστηκαν αρχικά από το Ιράν για να αντισταθμίσουν την αδυναμία του αεροπορικού στόλου του κατά τη διάρκεια του πολέμου κατά του Ιράκ (1980-1988).'Εκτοτε δεν σταμάτησαν να κερδίζουν σε βεληνεκές και ακρίβεια.

Το Ισραήλ, που το χωρίζουν περίπου 1.500 χλμ. από το Ιράν, βλέπει εδώ και πολύ καιρό σε αυτό το οπλοστάσιο μια υπαρξιακή απειλή από τον άσπονδο εχθρό του.

Πέρυσι, το Ιράν είχε χρησιμοποιήσει αρκετές εκατοντάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχαν κατασκευαστεί σε τοπικό επίπεδο για να επιτεθεί στο ισραηλινό έδαφος δύο φορές.

"Ο σιωνιστής εχθρός θα πρέπει να ξέρει ότι πλησιάζει το τέλος της άθλιας ζωής του", είχε δηλώσει ο στρατηγός Μπαγερί αποκαλώντας τότε το Ισραήλ "καρκινικό όγκο".

Το 2022, ο Μπαγερί είχε δηλώσει ότι το Ιράν "ήταν παραπάνω από αυτάρκες σε όπλα και εξοπλισμό" και ότι θα γινόταν, όπως δήλωνε, ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς όπλων στον κόσμο εάν αίρονταν οι κυρώσεις των ΗΠΑ.

Ο Μπαγερί αποτελούσε στόχο των αμερικανικών κυρώσεων κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (2017-2021), και μετά της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Μπαγερί είχε διαδεχθεί τον πρώην αρχηγό του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων Χασάν Φιρουζαμπαντί που υπηρέτησε στη θέση αυτή επί 26 χρόνια (1989-2016).

Ο Χοσεΐν Σαλαμί, αρχηγός του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ήταν ένας υψηλόβαθμος προσκείμενος στον ανώτατο ηγέτη, γνωστός για την επιθετική ρητορική του κατά του Ισραήλ και του Αμερικανού συμμάχου του.

"Εάν διαπράξετε το παραμικρό λάθος, θα ανοίξουμε τις πόρτες της κολάσεως για σας", προειδοποίησε πρόσφατα υποδηλώνοντας μια πιθανή επίθεση.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση τον είχε παρουσιάσει να διατάζει τις δυνάμεις του να εξαπολύσουν την επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της ιρανικής επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους τον Απρίλιο του 2024 εναντίον του ισραηλινού εδάφους.

Γεννημένος το 1960, μαχητής στο πόλεμο Ιράν-Ιράκ (1980-1988), ο Σαλαμί εντάχθηκε στους Φρουρούς της Επανάστασης στις αρχές της σύγκρουσης. Στο επίλεκτο αυτό σώμα πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της σταδιοδρομίας του.

Ο Σαλαμί υπόκειτο σε αμερικανικές κυρώσεις, δεύτερος στην ιεραρχία των Φρουρών επί εννέα χρόνια, διορίστηκε επικεφαλής τους το 2019. Αυτός ο στρατηγικός ρόλος που είχε δώσει μια έδρα των Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, του οποίου ηγείται ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.

Η λειτουργία αυτού του οργάνου είναι να αναφέρεται απευθείας στον ανώτατο ηγέτη για στρατιωτικά θέματα, θέματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής.

Οι Φρουροί, το σώμα στρατού που ιδρύθηκε το 1979 λίγο μετά την Ισλαμική Επανάσταση, έχουν, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (IISS), περίπου 125.000 μέλη που υπηρετούν υπό την άμεση εποπτεία του ανώτατου ηγέτη. Δεν υπάρχει κανένα επίσημο στοιχείο για τις δυνάμεις τους.

Σε αντίθεση με τον εθνικό στρατό, ο πρωταρχικός ρόλος των Φρουρών δεν είναι η διασφάλιση της προστασίας του ιρανικού εδάφους, αλλά η προστασία "της Επανάστασης και των επιτευγμάτων της", σύμφωνα με το Σύνταγμα.

Γεννημένος το 1961 στην Τεχεράνη, ο Αμιραλί Χατζιζαντέχ ηγείτο της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης από την ίδρυσή της το 2009.

Ήταν ο εγκέφαλος δύο επιθέσεων που εξαπέλυσε πέρυσι το Ιράν κατά του ισραηλινού εδάφους. Ο ανώτατος ηγέτης τον είχε παρασημοφορήσει με αυτή την ευκαιρία.

Ο Αμιραλί Χατζιζαντέχ έγινε γνωστός το 2023 δηλώνοντας ότι το Ιράν συνέχιζε να επιδιώκει να "σκοτώσει" Αμερικανούς αξιωματούχους, κυρίως τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το 2020, ο Αμερικανός πρόεδρος διέταξε ένα πλήγμα στο Ιράκ που επρόκειτο να σκοτώσει τον Κασέμ Σουλεϊμανί, πρώην επικεφαλής της Δύναμης Κουντς, υπεύθυνης για τις επιχειρήσεις στο εξωτερικό των Φρουρών της Επανάστασης.

Έξι πυρηνικοί επιστήμονες σκοτώθηκαν σήμερα. Μεταξύ των ονομάτων που αναφέρει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim είναι ο Φερεϊντούν Αμπασί, ο οποίος κατά το παρελθόν διηύθυνε το Ιρανικό Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και ο Μοχαμάντ Μεχντί Τεχρανσί, πρόεδρος του Ισλαμικού Πανεπιστημίου Αζάντ στο Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.