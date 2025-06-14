Το Ιράν και το Ισραήλ αλληλοστοχοποίησαν με αεροπορικές επιδρομές νωρίς το Σάββατο, αφότου το Ισραήλ εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση που έχει εξαπολύσει ποτέ εναντίον του μακροχρόνιου εχθρού του, σε μια προσπάθεια να τον αποτρέψει από το να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν στο Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ, τις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, πριν από την αυγή, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να σπεύσουν σε καταφύγια. Ο στρατός δήλωσε ότι τα συστήματα αεράμυνάς του λειτουργούν, επιδιώκοντας να αναχαιτίσουν ιρανικούς πυραύλους.

Dear lord. This is Tel Aviv. pic.twitter.com/27R5hEUaNS — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) June 13, 2025

«Την τελευταία ώρα, δεκάδες πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον του κράτους του Ισραήλ από το Ιράν, ορισμένοι από τους οποίους αναχαιτίστηκαν», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

Ανέφερε ότι ομάδες διάσωσης επιχειρούν σε διάφορες τοποθεσίες σε όλη τη χώρα όπου αναφέρθηκαν ρίψεις βλημάτων, χωρίς να σχολιάσει για θύματα.

Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένας ύποπτος πύραυλος έπεσε στο Τελ Αβίβ και ένας μάρτυρας του Reuters άκουσε έναν δυνατό κρότο στην Ιερουσαλήμ. Δεν ήταν σαφές εάν η δραστηριότητα αυτή οφειλόταν σε ιρανικά πλήγματα ή σε ισραηλινά αμυντικά μέτρα.

Iran's state news agency said hundreds of ballistic missiles had been launched in retaliation for Israel's biggest ever attacks on Iran. Explosions were heard over Tel Aviv and Jerusalem as sirens sounded on Friday night across Israel https://t.co/jkx1ugzZt6 pic.twitter.com/4Uws92I74G — Reuters (@Reuters) June 14, 2025

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι η Τεχεράνη εξαπέλυσε ένα τρίτο κύμα αεροπορικών επιδρομών το Σάββατο, μετά από δύο ομοβροντίες την Παρασκευή το βράδυ.

Πληροφορίες έκαναν λόγο για 150 βαλλιστικούς πυραύλους.

IDF: «Μπείτε στα καταφύγια»

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) έδωσαν οδηγίες στο κοινό να εισέλθει σε προστατευμένους χώρους και να παραμείνει εκεί μέχρι νεωτέρας.

Ανέφεραν ότι τα αμυντικά συστήματα λειτουργούν για να αναχαιτίζουν πυραύλους που εκτοξεύονται από το Ιράν.

Η ανακοίνωση

Πριν από λίγο, ο Ισραηλινός στρατός εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του Κράτους του Ισραήλ.

Τα αμυντικά συστήματα λειτουργούν για την αναχαίτιση της απειλής.

Το κοινό έχει λάβει οδηγίες να εισέλθει σε προστατευμένο χώρο (στα καταφύγια) και να παραμείνει εκεί μέχρι νεωτέρας.

Η έξοδος από τον προστατευόμενο χώρο επιτρέπεται μόνο κατόπιν ρητής οδηγίας.

Συνεχίστε να ακολουθείτε τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου.

Tel Aviv is taking a battering.



This is bad. pic.twitter.com/h9c7InEW84 — 𝗡𝗶𝗼𝗵 𝗕𝗲𝗿𝗴 ♛ ✡︎ (@NiohBerg) June 13, 2025

Πτώση ρουκέτας στο Τελ Αβίβ, πυροσβεστικές και διασωτικές ομάδες επλήγησαν από θραύσματα

Γύρω στη 1:20 π.μ., οι ομάδες Πυροσβεστικής και Διάσωσης έλαβαν πολυάριθμες κλήσεις στο κέντρο 102 σχετικά με χτύπημα πυραύλου και πρόσκρουση κτιρίου στο κέντρο του Τελ Αβίβ.

Όπως μεταδίδει η jpost, «δύο γυναίκες μέλη του πληρώματος διάσωσης, οι οποίες φορούσαν προστατευτικό εξοπλισμό, υπέστησαν ελαφρά τραύματα από θραύσματα γυαλιού. Τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου και δεν χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες.

Μείωση του επιπέδου συναγερμού

Οι ισραηλινές στρατιωτικές αρχές μείωσαν το επίπεδο συναγερμού σε εθνική κλίμακα τις πρώτες πρωινές ώρες, επιτρέποντας στους πολίτες να βγουν από τα καταφύγια, με όρο ότι θα παραμείνουν «κοντά» τους, κατά την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα της πολιτικής άμυνας, υπηρεσίας υπαγόμενης στις ένοπλες δυνάμεις.

Η νέα οδηγία δημοσιοποιήθηκε λίγο μετά τη 01:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), περίπου είκοσι λεπτά αφού ανακοινώθηκε νέα εκτόξευση ιρανικών πυραύλων εναντίον του Ισραήλ.

Εννιά κτίρια καταστράφηκαν σε συνοικία του Τελ Αβίβ

Εννιά κτίρια στη Ραμάτ Γκαν, συνοικία της παραθαλάσσιας ισραηλινής μητρόπολης Τελ Αβίβ, καταστράφηκαν από ιρανικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για τις ισραηλινά πλήγματα σε ιρανικές στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις, ανέφεραν σήμερα ισραηλινά ΜΜΕ.

Οι ένοικοι εκατοντάδες διαμερισμάτων χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από αυτά όταν πύραυλος έπληξε κτίριο, ανέφερε στην ψηφιακή της έκδοση η εφημερίδα Haaretz.

Τουλάχιστον 63 τραυματίστηκαν, δυο σοβαρά, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο ynet, την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Γεντότ Αχαρονότ. Κατά την ίδια πηγή, εξηντάρα που είχε αναφερθεί νωρίτερα πως βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση υπέκυψε.

Η περιοχή του Τελ Αβίβ είναι εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη.

Δείτε φωτογραφίες από το Τελ Αβίβ

Πηγή: skai.gr

