Ρωσία: Η Γαλλία δεν έχει ενημερώσει για την αναχαίτιση του τάνκερ

Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε στη Μεσόγειο ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Η ρωσική πρεσβεία στη Γαλλία δεν έχει ενημερωθεί από το Παρίσι σχετικά με την αναχαίτιση του δεξαμενόπλοιου, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Αυτή τη στιγμή, μαζί με διπλωμάτες από το Γενικό Προξενείο στη Μασσαλία, προσπαθούμε να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν Ρώσοι πολίτες μεταξύ των μελών του πληρώματος, προκειμένου να παράσχουμε την απαραίτητη βοήθεια», ανέφερε η πρεσβεία.

Νωρίτερα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ, δήλωσε ότι το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε σήμερα στη Μεσόγειο ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις.

«Δεν θα ανεχθούμε καμία παραβίαση», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε … με την υποστήριξη αρκετών άλλων συμμάχων μας. Πραγματοποιήθηκε σε πλήρη συμφωνία με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας», σημείωσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Το πλοίο τελούσε υπό καθεστώς κυρώσεων και θεωρείται ύποπτο ότι έπλεε υπό ψεύτικη σημαία, ανέφερε ο ίδιος.

«Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε το διεθνές δίκαιο και να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματική επιβολή των κυρώσεων. Οι δραστηριότητες του «σκιώδους στόλου» συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του πολέμου επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

We will not tolerate any violation.



This morning, the French Navy boarded an oil tanker coming from Russia, subject to international sanctions and suspected of flying a false flag.



The operation was conducted on the high seas in the Mediterranean,… pic.twitter.com/zhXVdzPx1r — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 22, 2026

Παράλληλα, οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις ανάρτησαν φωτογραφίες από την επιχείρηση.

📍Mediterranean | High sea intervention led by the French Navy to control the pavilion of an oil tanker



⚓ Rerouting at the demand of the public prosecutor - under escort by the @MarineNationale - to proceed to further inspection



🛡️ Operation conducted in cooperation with our… https://t.co/PG7ZjgoqPk pic.twitter.com/w9u2QYQBEw — The 🇫🇷 Joint Staff - Military operations (@FrenchForces) January 22, 2026

