Για τον Σιλβέστερ Σταλόνε η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός… Ο 79χρονος θρύλος του «Rocky» εντυπωσίασε ξανά τους θαυμαστές του, δημοσιεύοντας ένα νέο βίντεο από το γυμναστήριο, όπου επιδεικνύει τη σωματική του κατάσταση και στέλνει μήνυμα επιμονής και αυτοβελτίωσης.

Σε βίντεο που «ανέβασε» στο Instagram, ο Σταλόνε εμφανίζεται χαμογελαστός και σε εξαιρετική φόρμα, περιγράφοντας το γυμναστήριο ως «καταφύγιο» και «εκκλησία». «Είχα πολύ καιρό να κάνω βίντεο από το γυμναστήριο», λέει γελώντας. «Προσευχόμαστε να γίνουμε καλύτεροι, να αισθανόμαστε καλύτερα σωματικά, ώστε να έχουμε τη δύναμη να πετύχουμε τους στόχους μας, με αυτοπεποίθηση και έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση».

Ο σταρ των ταινιών δράσης δεν έκρυψε τις δυσκολίες που φέρνει ο χρόνος. Στη λεζάντα του βίντεο παραδέχτηκε πως η προπόνηση γίνεται όλο και πιο απαιτητική: «Κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο δύσκολο, αλλά γι’ αυτό πρέπει να προσπαθείς όλο και πιο σκληρά. Αίμα, ιδρώτας και δάκρυα». Το έχει τραγουδήσει και ο Σάκης Ρουβάς…

Οι αντιδράσεις των θαυμαστών ήταν άμεσες και γεμάτες θαυμασμό. «Για μένα είναι σαν εκκλησία. Βελτιώνει τη ζωή μου σωματικά, διανοητικά και πνευματικά», έγραψε φίλος και συνάδελφος ηθοποιός. Άλλοι σχολίασαν πως «θα ήμασταν τυχεροί αν μοιάζαμε με τον Σλάι στην ηλικία του», ενώ πολλοί τον χαρακτήρισαν παράδειγμα προς μίμηση.

Από την απόρριψη του Χόλιγουντ στη νέα επιτυχία

Η ανάρτηση για τη φυσική του κατάσταση έρχεται λίγο μετά τις αποκαλύψεις του Σταλόνε για μια δύσκολη περίοδο της καριέρας του, όταν –όπως είπε σε συνέντευξή του στο AARP– το Χόλιγουντ τον είχε «ξεγράψει». «Για σχεδόν μια δεκαετία δεν μπορούσα να βρω δουλειά. Κανείς δεν με ήθελε μετά το “Cop Land”», ανέφερε, αποκαλύπτοντας ότι απολύθηκε ακόμη και από τους ατζέντηδές του.

Παρά τις αντιδράσεις και τις αμφιβολίες, ακόμη και από κοντινούς του ανθρώπους, ο Σταλόνε δεν το έβαλε κάτω. Σήμερα απολαμβάνει ξανά την επιτυχία, πρωταγωνιστώντας στην επιτυχημένη σειρά «Tulsa King» του Paramount+ και στο ριάλιτι «The Family Stallone», μαζί με τη σύζυγό του και τις κόρες του.

