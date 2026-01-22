Η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότσφελντ, δήλωσε την Πέμπτη ότι θεωρεί «θετικές» τις πρόσφατες εξελίξεις στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, αν και σημείωσε ότι εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποχώρησε την Τετάρτη από τις απειλές για επιβολή δασμών ως μοχλό πίεσης για την κατάληψη της Γροιλανδίας και απέκλεισε τη χρήση βίας εναντίον του νησιού, το οποίο αποτελεί μέρος του Βασιλείου της Δανίας.

Η Μότσφελντ ανέφερε σε δήλωσή της ότι η ίδια και ο Δανός υπουργός Άμυνας, Τρόελς Λουντ Πούλσεν, συναντήθηκαν τη Δευτέρα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προκειμένου να του εκθέσουν τις «κόκκινες γραμμές» τους, εξηγώντας ότι η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του λαού της Γροιλανδίας δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

«Δεν έχει συναφθεί καμία επίσημη συμφωνία σχετικά με τη Γροιλανδία… Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας δεν έχει ζητήσει από τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ να διαπραγματευτεί εκ μέρους της Γροιλανδίας, αλλά ο γενικός γραμματέας μετέφερε απευθείας στον πρόεδρο Τραμπ τη θέση μας και τις κόκκινες γραμμές μας. Από τη δική μου οπτική, αυτά είναι θετικά νέα από το Νταβός».

Πηγή: skai.gr

