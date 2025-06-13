Στο χείλος γενικευμένης ανάφλεξης βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ και το Ιράν προχώρησαν την Παρασκευή σε μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση της μεταξύ τους διαμάχης, προχωρώντας σε εκατέρωθεν σφοδρές επιθέσεις παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση της έντασης.

Ο υπόλοιπος πλανήτης παρακολουθεί έντρομος τις τελευταίες εξελίξεις φοβούμενος ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια περιφερειακή σύρραξη που θα αλλάξει καταλυτικά το status quo στην περιοχή.

Το «τσεκούρι» του πολέμου σήκωσε πρώτο το Τελ Αβίβ, που εξαπέλυσε το πρωί της Παρασκευής την επιχείρηση «Ανατέλλων Λέων», τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επίθεσή του κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, πλήττοντας περισσότερους από 200 στόχους σε όλη την ιρανική επικράτεια, μεταξύ αυτών και πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Το Ισραήλ έβαλε επίσης στο στόχαστρό του ηγετικά στελέχη του ιρανικού καθεστώτος, καταφέροντας σημαντικό πλήγμα στο στρατιωτικό κατεστημένο της χώρας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μάλιστα απείλησε ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν για όσο χρειαστεί, προκειμένου να εξαλειφθεί η απειλή για «την ίδια την επιβίωση του Ισραήλ».

Άμεση ήταν η απάντηση του Ιράν, που εξαπέλυσε 150 βαλλιστικούς πυραύλους κατά δεκάδων στόχων στο Τελ Αβίβ και εν γένει στην ισραηλινή επικράτεια, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Αληθινή Υπόσχεση ΙΙΙ», με τον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, να διαμηνύει ότι η επίθεση του Ισραήλ θα οδηγήσει στην καταστροφή του και τον πρόεδρο, Μαχμούτ Πεζεσκιάν, να προειδοποιεί ότι το Τελ Αβίβ «θα πληρώσει βαρύ τίμημα».

