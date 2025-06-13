Ιράν: Ο ΥΠΕΞ απορρίπτει τις εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί απέκλεισε κάθε πιθανότητα «αυτοσυγκράτησης» απέναντι στο Ισραήλ, μετά τα ισραηλινά πλήγματα στο ιρανικό έδαφος.

Ο Αραγτσί «απορρίπτει τις εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση του Ιράν μετά την ισραηλινή επίθεση» ανέφερε μιλώντας στον Βρετανό ομόλογό του Ντέιβιντ Λάμι.

Αποκλιμάκωση στη σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ ζητά ο πρωθυπουργός Στάρμερ

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ μίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του επισήμανε ότι είναι σημαντικό να υπάρξει αποκλιμάκωση στη σύγκρουση μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ, ανέφερε ο συντάκτης της εφημερίδας The Times Στίβεν Σουίνφορντ, σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Στάρμερ επανέλαβε ότι σέβεται το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

