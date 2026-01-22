Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Ισχυρή άνοδος 2,16%, στα 406,17 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο έκλεισε σε νέα υψηλά 16 ετών, στις 2.276,28 μονάδες, με κέρδη 2,16%.

Ισχυρές ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη συνεδρίαση, επηρεασμένες από την υποχώρηση της έντασης για τη Γροιλανδία και την ανοδική αντίδραση στις ευρωπαϊκές αγορές.

Από τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, ξεχώρισαν οι επιδόσεις των μετοχών της Aktor, της ΔΕΗ, της Metlen και της Motor Oil.

Ισχυρές ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει σε νέα υψηλά 16 ετών, εν μέσω ανοδικής αντίδρασης και στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά την υποχώρηση της έντασης για τη Γροιλανδία.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Aktor, της ΔΕΗ, της Metlen και της Motor Oil.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στα υψηλά της ημέρας, στις 2.276,28 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 2,16%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 11ης Ιανουαρίου 2010 (2.315,10 μονάδες).

Η αξία των συναλλαγών κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκε στα 406,17 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 50.663.563 μετοχές.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 2,9 δισ. ευρώ σε σχέση με τη χθεσινή συνεδρίαση.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 2,23%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,70%.

Ανοδικά κινήθηκαν όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aktor (+4,33%), της ΔΕΗ (+4,29%), της Metlen (+4,00%), της Motor Oil (+3,91%), της Κύπρου (+3,81%) και της Jumbo (+3,20%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Eurobank διακινώντας 11.114.061 και 10.643.800 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 93,32 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 74,26 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 95 μετοχές, 21 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Τρία 'Αλφα (κ) (+7,50%) και Ελλάκτωρ (+7,44%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-3,18%) και CPI (-3,13%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,6000 +4,33%

ΚΥΠΡΟΥ:8,7200 +3,81%

METLEN:43,2000 +4,00%

OPTIMA:8,2200 +0,61%

ΤΙΤΑΝ: 55,6000 +2,96%

ALPHA BANK: 3,9500 +2,70%

AEGEAN AIRLINES: 14,1600 +1,58%

VIOHALCO: 12,0800 +0,17%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 31,7000 +2,79%

ΔΑΑ:11,2700 +2,27%

ΔΕΗ: 19,4500 +4,29%

COCA COLA HBC:45,4600 +1,02%

ΕΛΠΕ: 8,7500 +0,29%

ELVALHALCOR: 4,1300 +1,47%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,8250 +0,75%

ΕΥΔΑΠ: 7,3800 +0,41%

EUROBANK: 4,0500 +2,07%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9900 +0,72%

MOTOR OIL: 32,4000 +3,91%

JUMBO: 26,4200 +3,20%

ΟΛΠ:38,7500 +1,97%

ΟΠΑΠ: 17,8800 +0,79%

ΟΤΕ: 16,3200 +0,74%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,4100 +2,51%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,7000 +1,03%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

