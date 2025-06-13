Ο νέος αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Μοχαμάντ Πακπούρ, υποσχέθηκε σήμερα στο Ισραήλ «τις πύλες της κολάσεως» και «καταστροφικές συνέπειες» μετά τα πλήγματα εναντίον της ιρανικής επικράτειας.

«Το εγκληματικό και παράνομο σιωνιστικό καθεστώς θα γνωρίσει μια πικρή και οδυνηρή μοίρα, με τεράστιες και καταστροφικές συνέπειες», διαβεβαίωσε ο Πακπούρ, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna.

«Οι πύλες της κολάσεως θα ανοίξουν σύντομα εναντίον αυτού του καθεστώτος», συμπλήρωσε ο αντικαταστάτης του Χουσεΐν Σαλαμί, που σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα.

Ο Υποστράτηγος Μοχάμεντ Πακπούρ, ο νεοδιορισμένος Αρχιστράτηγος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), έστειλε μήνυμα στον Ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης Αγιατολάχ Σεγέντ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος είναι διοικητής όλων των ιρανικών ένοπλων δυνάμεων.

Ο Πακπούρ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους προκατόχους του και τους συντρόφους του.

To πρωί της Παρασκεύης, το Ισραήλ, ξεκίνησε στρατιωτικές επιθέσεις κοντά στην ιρανική πρωτεύουσα, Τεχεράνη, καθώς και σε άλλες πόλεις του Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Οι εικόνες έδειχναν κατεστραμμένα κτίρια κατοικιών σε διάφορες τοποθεσίες στην πρωτεύουσα.

Αυτόπτες μάρτυρες και δημοσιογράφοι από την κρατική τηλεόραση δήλωσαν ότι είδαν σώματα γυναικών και παιδιών ανάμεσα στα θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

