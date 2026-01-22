Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Πυροσβέστες στη νότια Ισπανία διέσωσαν τον σκύλο Μπόρο, που αγνοείτο μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα της Κυριακής, και τον επέστρεψαν στους ιδιοκτήτες του.

Πυροσβέστες στη νότια Ισπανία διέσωσαν σήμερα, 22/1, τον Μπόρο, έναν σκύλο που αγνοείτο μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα της Κυριακής. Το ζώο επέστρεψε στους ιδιοκτήτες του, προσφέροντας μια σπάνια στιγμή ανακούφισης εν μέσω του εθνικού πένθους για τους τουλάχιστον 45 νεκρούς.

❤️‍🩹​🐕​ #ÚLTIMAHORA Aparece #Boro, el perro que se encontraba desaparecido tras el accidente ferroviario de #Adamuz.

Su dueña, Ana, pudo reencontrarse con él “nos vamos a casa ya” le dijo emocionada. pic.twitter.com/Uj73D0doYf January 22, 2026

Η σύγκρουση μεταξύ των δύο τρένων θεωρείται μία από τις χειρότερες σιδηροδρομικές καταστροφές των τελευταίων ετών στην Ευρώπη, με περισσότερους από 120 τραυματίες. Οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.

🔴 Boro, el perro desaparecido tras el accidente de tren de Adamuz (Córdoba), se reúne finalmente con su dueña



▪️El animal había permanecido desaparecido varios días hasta ser avistado en varias ocasiones por vecinos y agentes



📹 Nicolás Rivas ( @RTVEAndalucia ) pic.twitter.com/XHkLLktK1v — Radio 5 (@radio5_rne) January 22, 2026

Ο Μπόρο, διασταύρωση σνάουτσερ και σκύλου νερού, βρισκόταν σε ένα από τα τρένα μαζί με την ιδιοκτήτριά του Άνα Γκαρθία Αράντα και την έγκυο αδελφή της. Και οι δύο γυναίκες τραυματίστηκαν, ενώ η αδελφή της Γκαρθία Αράντα παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Συγγενείς της οικογένειας είχαν απευθύνει δημόσια έκκληση για βοήθεια ώστε να εντοπιστεί ο σκύλος. Όπως είχε δηλώσει η Γκαρθία Αράντα σε ισπανικά μέσα ενημέρωσης, «Αφού δεν μπορώ να κάνω τίποτα για (την αδελφή μου), τουλάχιστον ελπίζω να μπορέσω να βρω τον Μπόρο».

Η αστυνομία εντόπισε τον Μπόρο κοντά στον τόπο της τραγωδίας, ωστόσο το ζώο τράπηκε σε φυγή κατά την προσέγγιση των αστυνομικών. Τελικά, οι πυροσβέστες κατάφεραν να τον πιάσουν το επόμενο πρωί.

Ένας από τους πυροσβέστες δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «Γνωρίζαμε από χθες την περιοχή όπου μπορούσε να βρίσκεται και σήμερα εντέλει καταφέραμε να τον βρούμε και τον πάρουμε μαζί μας, επομένως μπορεί να επιστρέψει στην οικογένειά του».

Το σκυλί έχει πλέον επανενωθεί με τους συγγενείς. Εκπρόσωπος της οικογένειας τόνισε πως «Ήταν πολύ δύσκολο και πολύ όμορφο» το γεγονός της διάσωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

