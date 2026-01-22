Νιγηρία: Οι απαγωγείς των 177 πιστών, ζητούν 17 μοτοσικλέτες ως λύτρα

Οι Νιγηριανοί εγκληματίες που απήγαγαν 177 πιστούς από εκκλησίες στη βορειοδυτική Νιγηρία - μια περιοχή που πλήττεται από ένοπλες συγκρούσεις - ζητούν ως λύτρα 17 μοτοσικλέτες από τις οικογένειες των ομήρων, ανέφεραν κάτοικοι στο Associated Press.

Σε μία από τις μεγαλύτερες μαζικές απαγωγές που στόχευσαν χώρους θρησκευτικής λατρείας στη δυτικοαφρικανική χώρα τους τελευταίους μήνες, οι δράστες εισέβαλαν την Κυριακή σε τρεις διαφορετικές εκκλησίες στην περιοχή Kajuru της πολιτείας Kaduna, απαγάγοντας 177 άτομα, πριν καταφέρουν να διαφύγουν τα ένδεκα.

Οι νιγηριανές δυνάμεις ασφαλείας έχουν αναπτύξει ειδικές τακτικές ομάδες για τον εντοπισμό των απαγωγέων, οι οποίοι πιστεύεται ότι ανήκουν σε παραστρατημένες συμμορίες που συχνά πραγματοποιούν απαγωγές με σκοπό την είσπραξη λύτρων σε απομακρυσμένες κοινότητες με περιορισμένη κρατική και αστυνομική παρουσία.

Σε συνεντεύξεις την Πέμπτη, κάτοικοι δήλωσαν ότι οι επιτιθέμενοι επικοινώνησαν με τις οικογένειες απαιτώντας 17 μοτοσικλέτες - αξίας περίπου 1.000 δολαρίων η καθεμία ή 17.000 δολαρίων συνολικά - για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωσή τους.

«Είπαν οι απαγωγείς ότι θέλουν 17 μοτοσικλέτες και δεν μας έχουν πει ακόμη ότι χρειάζονται χρήματα», δήλωσε ο Ishaku Dan’azumi, αρχηγός του χωριού Kurmin Wali.

«Οι απαγωγείς είπαν ότι έχασαν 17 μοτοσικλέτες και θέλουν να αντικατασταθούν», είπε ο Sebastine Barde, πρόεδρος της εθνοτικής ομάδας Adara Development Association στην περιοχή.

Οι ένοπλοι σε πολλές από τις εστίες σύγκρουσης της Νιγηρίας συχνά κινούνται με μοτοσικλέτες μέσα από εκτεταμένα δασικά καταφύγια που λειτουργούν ως κρησφύγετά τους, γεγονός που τους διευκολύνει να αποφεύγουν τις δυνάμεις ασφαλείας.

Ο κυβερνήτης της Kaduna, Uba Sani, επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές στο Kajuru αργά την Τετάρτη και δήλωσε ότι η πολιτεία συνεργάζεται στενά με τις υπηρεσίες ασφαλείας για τον εντοπισμό και τη διάσωση των ομήρων.

«Η κυβέρνησή μας θα συνεχίσει να επιδιώκει την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς», είπε.

Τους τελευταίους μήνες, η Νιγηρία βρίσκεται στο στόχαστρο της κυβέρνησης των ΗΠΑ, η οποία έχει κατηγορήσει τη νιγηριανή κυβέρνηση ότι δεν προστατεύει τους Χριστιανούς στην κρίση ασφάλειας της χώρας, αν και οι επιθέσεις πλήττουν τόσο Χριστιανούς όσο και Μουσουλμάνους.

Η κατηγορία από τις ΗΠΑ έχει οδηγήσει σε διπλωματική ρήξη μεταξύ των δύο χωρών και στην εξαπόλυση επίθεσης από τις ΗΠΑ εναντίον φερόμενων μελών του Ισλαμικού Κράτους σε νιγηριανό έδαφος τον Δεκέμβριο — μια επιχείρηση για την οποία η κυβέρνηση της Νιγηρίας δήλωσε ότι ήταν ενήμερη.

Πηγή: skai.gr

