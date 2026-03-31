Το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, υπό την καθοδήγηση του γενικού διευθυντή, Αμίρ Μπαράμ, αποφάσισε να σταματήσει όλες τις αγορές όπλων από τη Γαλλία, στο πλαίσιο ευρύτερης πρωτοβουλίας για μείωση της στρατιωτικής εξάρτησης από χώρες που θεωρούνται διπλωματικά εχθρικές προς το Ισραήλ, σύμφωνα με πολλές μη επιβεβαιωμένες εβραϊκές αναφορές.

Ο Υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς και ο Μπαράμ εργάζονται για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής όπλων, ενόψει της διπλωματικής απόσχισης μετά τον πόλεμο με τη Χαμάς στη Γάζα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Channel 12. Το Υπουργείο Άμυνας προσπαθεί να ανακατευθύνει τις αγορές προς τις ισραηλινές βιομηχανίες και προς προμηθευτές σε άλλες «φιλικές χώρες», προσθέτει η αναφορά.

Πολλές χώρες επέβαλαν μερική ή πλήρη απαγόρευση πώλησης όπλων στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, επικαλούμενες ανθρωπιστικούς λόγους και τον υψηλό αριθμό θυμάτων. Ο Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανάχιου (Benjamin Netanyahu) δήλωσε νωρίτερα φέτος ότι επιδιώκει «μέγιστη ανεξαρτησία» από ξένη στρατιωτική βοήθεια, «ώστε να μην εξαντληθούν τα όπλα ή οι προμήθειες πυρομαχικών».

Το Παρίσι έχει απαγορεύσει στους ισραηλινούς εκπροσώπους τη συμμετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια άμυνας στο έδαφός του από την έναρξη του πολέμου, ενώ μετά από αίτημα του Εμανουέλ Μακρόν (Emmanuel Macron) για εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2024, η Γαλλία ανέστειλε την πώληση ορισμένων όπλων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στις επιχειρήσεις των IDF στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

