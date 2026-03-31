Δικαστική νίκη για το Fox News: Απορρίφθηκε αγωγή απολυμένου δημοσιογράφου

Ένας δικαστής απέρριψε την αγωγή κατά του Fox News, την οποία είχε καταθέσει απολυμένος δημοσιογράφος, κατηγορώντας το δίκτυο για παραβίαση της νομοθεσίας περί αναρρωτικής άδειας και για στοχοποίησή του, λόγω των πολιτικών του απόψεων.

Ο Τζέισον Ντόνερ έχασε τη Δευτέρα, 30/3, και το τελευταίο σκέλος της υπόθεσης, που αφορούσε την αναρρωτική άδεια, σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσιγκτον.

Ο Ντόνερ είχε απολυθεί το 2022, κατηγορούμενος ότι δεν ενημέρωσε εγκαίρως για την απουσία του λόγω ασθένειας, ενώ φέρεται να είχε και έντονη, δυσάρεστη τηλεφωνική συνομιλία με τον προϊστάμενό του για το θέμα.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Αμίρ Άλι αποφάσισε υπέρ του Fox News, κρίνοντας ότι η συμπεριφορά του Ντόνερ δεν προστατεύεται από τη νομοθεσία της Περιφέρειας της Κολούμπια για την αναρρωτική άδεια. Όπως σημείωσε, το δίκτυο απαιτεί από ασθενείς εργαζομένους να ενημερώνουν τον προϊστάμενό τους το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός δύο ωρών από την έναρξη της βάρδιας.

Νωρίτερα στην υπόθεση, ο Ντόνερ είχε ισχυριστεί επίσης ότι απολύθηκε στο πλαίσιο «εκκαθάρισης» εργαζομένων που αρνούνταν να παρουσιάζουν ειδήσεις με τρόπο που θα «ικανοποιούσε» τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) και τους υποστηρικτές του κατά την πρώτη του θητεία.

Ο ίδιος ανέφερε ότι βρισκόταν μέσα στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021 και ότι τηλεφώνησε εξοργισμένος στο control room όταν έμαθε πως το Fox News χαρακτήριζε τους ταραχοποιούς ως «ειρηνικούς διαδηλωτές». Το δίκτυο αρνήθηκε κάθε μορφή διάκρισης εις βάρος του.

Αυτός ο ισχυρισμός είχε ήδη απορριφθεί το 2024 από τον ομοσπονδιακό δικαστή Κρίστοφερ Κούπερ.

«Παρότι η τροποποιημένη αγωγή του υποδηλώνει ότι ενδέχεται να απολύθηκε επειδή αντέδρασε στη δημοσιογραφική γραμμή του Fox, δεν υπάρχει καθιερωμένη δημόσια πολιτική που να εμποδίζει το δίκτυο από το να διακόψει τη συνεργασία με έναν εργαζόμενο που διαφωνεί με τις εκδοτικές του αποφάσεις», ανέφερε ο Κούπερ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.