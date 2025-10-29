Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς απειλεί τους ηγέτες της Χαμάς στο εξωτερικό μετά τη χθεσινή φονική επίθεση εναντίον στρατευμάτων στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

«Δεκάδες διοικητές της Χαμάς εξοντώθηκαν σε μια ισχυρή επιχείρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων από χθες, σε απάντηση στην επίθεση εναντίον στρατιωτών των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και την κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας για την επιστροφή των πεσόντων ομήρων, εκτός από τις επιθέσεις σε δεκάδες στόχους υποδομών», αναφέρει ο Κατς σε ανακοίνωσή του, καθώς η εκεχειρία τίθεται ξανά σε ισχύ.

«Δεν υπάρχει και δεν θα υπάρχει ασυλία για κανέναν στην ηγεσία της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, ούτε για όσους φορούν κοστούμια ούτε για όσους κρύβονται σε σήραγγες. Όποιος σηκώσει χέρι εναντίον στρατιωτών του Ισραηλινού στρατού, το χέρι του θα κοπεί», υποστηρίζει.

Ο Κατς προσθέτει ότι «όποιος επιτίθεται σε στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και παραβιάζει συμφωνίες θα πληρώσει το πλήρες τίμημα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.