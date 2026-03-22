Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς απείλησε ότι το Ισραήλ «θα στείλει το Ιράν δεκαετίες» πίσω σε απάντηση στις επιθέσεις του, κατηγορώντας το ότι στοχεύει σκόπιμα αμάχους.

«Αν αυτό συνεχιστεί, σίγουρα θα χτυπήσουμε το Ιράν τόσο δυνατά που θα στείλουμε πίσω δεκαετίες», είπε ο Κατς, επισκεπτόμενος το σημείο όπου έπεσε ένας ιρανικός πύραυλος στην πόλη Αράντ, τραυματίζοντας δεκάδες.

Ο Κατς είπε ότι το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν «σκοπίμως πυροβολεί πολιτικά κέντρα», κάτι που, όπως λέει, έχει σχεδιαστεί για να ασκήσει εσωτερική πίεση στην κυβέρνηση του Ισραήλ να σταματήσει τον πόλεμο.

«Αυτό δεν θα συμβεί», είπε ο Κατς. «Το εσωτερικό μέτωπο είναι ισχυρό» διαβεβαίωσε.

Έκκληση στους Ευρωπαίους ηγέτες να ακούσουν το κάλεσμα του προέδρου των ΗΠΑ, και να συμμετάσχουν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, απηύθυνε νωρίτερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου από την πόλη Αράντ που δέχθηκε ιρανικό πλήγμα.

«Τώρα έχουν την ικανότητα να φθάσουν βαθιά στην Ευρώπη, ήδη άνοιξαν πυρ σε ευρωπαϊκές χώρες, την Κύπρο… Βάζουν τους πάντες στο στόχαστρό τους» τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, την ώρα που το Ισραήλ δεχόταν νέες ιρανικές επιθέσεις με βόμβες διασποράς.

«Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δουλεύουν μαζί για όλο τον κόσμο, και είναι καιρός να δούμε τους ηγέτες των υπόλοιπων χωρών να συμμετάσχουν μαζί μας. Χαίρομαι που λέω ότι κάποιοι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται περισσότεροι» υπογράμμισε ο Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προειδοποίησε ακόμη ότι «αντιμετωπίζουμε μια υπαρξιακή κρίση».

Πηγή: skai.gr

