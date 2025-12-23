Λίγες μόλις ώρες μετά τις δηλώσεις του περί ίδρυσης ισραηλινών οικισμών εντός της Λωρίδας της Γάζας, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς ανέκρουσε πρύμναν, διαβεβαιώνοντας ότι το Ισραήλ δεν σχεδιάζει κάτι τέτοιο.

Σε ανακοίνωσή του που απεστάλη στους δημοσιογράφους, το γραφείο του Κατς αναφέρει ότι «η κυβέρνηση δεν έχει καμία πρόθεση να ιδρύσει οικισμούς στη Λωρίδα της Γάζας».

Υποστηρίζει ότι τα σχόλια που έγιναν ενώπιον ηγετών των εποίκων σήμερα το πρωί σχετικά με την αποστολή πρωτοπόρων ομάδων στη βόρεια Γάζα «έγιναν αποκλειστικά στο πλαίσιο ασφαλείας».

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας, ο Κατς ανέφερε σε ομάδα ηγετών των εποίκων ότι «με τη βοήθεια του Θεού, όταν έρθει η ώρα, θα ιδρύσουμε επίσης... πρωτοπόρες ομάδες στη βόρεια Γάζα, στη θέση των οικισμών που εκκενώθηκαν».

Παράλληλα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας πρόσθεσε ότι το Ισραήλ δεν θα εγκαταλείψει ποτέ πλήρως τη Λωρίδα της Γάζας. «Είμαστε βαθιά μέσα στη Γάζα και δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τη Γάζα - δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε και να αποτρέψουμε να συμβεί ξανά αυτό που συνέβη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι το Ισραήλ δεν έχει καμία πρόθεση να επανιδρύσει οικισμούς εντός της Γάζας, αλλά αρκετοί υπουργοί της ακροδεξιάς κυβέρνησής του έχουν θέσει το θέμα πολλάκις τα τελευταία δύο χρόνια.

Σύμφωνα δε με το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ, τα ισραηλινά στρατεύματα πρόκειται να αποσυρθούν οριστικά από τη Γάζα με την ανάπτυξη της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης του παλαιστινιακού θύλακα.



