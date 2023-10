Ρουκέτες εκτοξεύονται στην Ιερουσαλήμ και το Τελ Αβίβ - Ηχούν οι σειρήνες - Βουλευτές τρέχουν στα καταφύγια - Δείτε βίντεο

Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με το The Times of Israel εκτοξεύονται ρουκέτες μεγάλου βεληνεκούς στις μεγαλύτερες πόλεις του Ισραήλ

Οι σειρήνες ηχούν στην Ιερουσαλήμ και στο Τελ Αβίβ, καθώς εκτοξεύονται ρουκέτες μεγάλου βεληνεκούς στις μεγαλύτερες πόλεις του Ισραήλ, σύμφωνα με το The Times of Israel, σημειώνοντας πως πιθανότατα είναι το μεγαλύτερο μπαράζ ρουκετών από την αρχική επίθεση κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Αρκετές δυνατές εκρήξεις ακούγονται πάνω από τις περιοχές, αλλά δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές.

Οι πύραυλοι εκτοξεύονται κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της Κνεσέτ, στέλνοντας νομοθέτες και άλλους συνοδούς σε καταφύγιο βομβών και καθυστερώντας τη συνεδρίαση.

Huge rocket barrage toward central Israel pic.twitter.com/z4QXfwT7JQ — Trey Yingst (@TreyYingst) October 16, 2023

#WATCH | Israel | Three rockets intercepted by the Iron Dome in Tel Aviv as sirens heard in the background.



IDF tweets, "Sirens sounding in Tel Aviv and Jerusalem." pic.twitter.com/PxJh8FUXdu — ANI (@ANI) October 16, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.