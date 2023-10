«Δεν είναι κατάλληλη στιγμή»: «Όχι» από Ισραήλ στο αίτημα Ζελένσκι για επίσκεψη στη χώρα Κόσμος 16:41, 16.10.2023 linkedin

Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει διατυπώσει ισχυρή στήριξη στο Ισραήλ μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, λέγοντας ότι το Ισραήλ έχει το αναμφισβήτητο δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του