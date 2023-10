Ιερουσαλήμ: Τουλάχιστον δύο τραυματίες από πυροβολισμούς - Οι Ισραηλινοί σκότωσαν τον δράστη - Δείτε βίντεο

Πυροβολισμοί κοντά στην Πύλη της Δαμασκού στην Παλαιά Πόλη της Ιερουσαλήμ σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο τραυματίες.

Άγνωστος άνοιξε πυρ σε αστυνομικό τμήμα σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, με τον ισραηλινό στρατό να τον τραυματίζει θανάσιμα

🚨 DOIS FERIDOS EM TIROTEIO PERTO DO PORTÃO DE DAMASCO EM JERUSALÉM 🇮🇱 "Two injured in shooting near Damascus Gate in Jerusalem, initial reports confirm." Dois indivíduos ficaram feridos em um tiroteio próximo à Porta de Damasco em Jerusalém, confirmam relatos iniciais.… pic.twitter.com/6Csodvec7b

Gunmen are reported to have Opened-Fire on the Shalem Police Station in Eastern Jerusalem resulting in at least 2 Injuries. pic.twitter.com/5MD7Kf0H3O