Το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή ότι επιπλέον 7.000 υπερορθόδοξοι Εβραίοι θα κληθούν σταδιακά να υπηρετήσουν στον στρατό, με στόχο να ενισχύσει τις δυνάμεις του καθώς βρίσκεται σε πόλεμο σε δύο μέτωπα, στη Λωρίδα της Γάζας και τον Λίβανο.

Ήδη από το καλοκαίρι – οπότε και υπεγράφη η σχετική αμφιλεγόμενη απόφαση για τους υπερθοδοξους Εβραίους, που μέχρι πρόσφατα απαλλάσσονταν από τη στρατιωτική θητεία - ο στρατός είχε εκδώσει σχεδόν 3.000 εντολές στρατολόγησης σε μέλη της κοινότητας Χαρεντί, αλλά ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς δεν εμφανίστηκαν στα κέντρα στρατολόγησης.

Όπως αναφέρουν τα ισραηλινά μέσα και το CNN, ο στρατός εξέδωσε περισσότερα από χίλια εντάλματα σύλληψης σε βάρος των υπερορθοδόξων που αγνόησαν τις εντολές στρατολόγησης.

IDF issued over 1,000 'arrest warrants' to ultra-Orthodox who ignored draft orders, says officerhttps://t.co/ySPthm2dCx — The Times of Israel (@TimesofIsrael) November 19, 2024

Όπως δήλωσε ο στρατηγός Σάι Ταγιέμπ , σε πρώτη φάση, οι στρατεύσιμοι που αγνόησαν τις εντολές τους θα κληθούν αρχικά για να τους υπενθυμίσουν το καθήκον τους.

Όσοι συνεχίζουν να μην συνεργάζονται, είτε θα στρατολογούνται αυτομάτως είτε κινδυνεύουν να κηρυχθούν λιποτάκτες και να συλληφθούν εάν τους σταματήσει η αστυνομία.

Επιπλέον ο ισραηλινός στρατηγός προειδοποίησε ότι ακόμη και 10.000 υπερορθόδοξοι στρατεύσιμοι μπορεί να μην είναι αρκετοί.

«Οι IDF χρειάζονται στρατιώτες. Ορίσαμε τον αριθμό των 10.000, αλλά αυτό δεν είναι σταθερό γιατί δυστυχώς έχουμε θύματα», είπε.

Οργή στην υπερορθόδοξη κοινότητα - «Θάνατος παρά στράτευση»

Η οργή «σιγοβράζει» μεταξύ της υπερορθόδοξης κοινότητας ακόμη και πριν από την είδηση των ενταλμάτων σύλληψης – ήδη από τον Ιούλιο που ανακοινώθηκε η απόφαση στράτευσής τους.

Την Κυριακή ξέσπασαν συμπλοκές μεταξύ αστυνομίας και νεαρών υπερορθόδοξων διαδηλωτών στο Μπνέι Μπρακ, ανατολικά του Τελ Αβίβ ενώ οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα «Είναι καλύτερα να πεθάνεις θρησκευόμενος Εβραίος παρά να ζεις ως κοσμικός Εβραίος» και «Θάνατος παρά στράτευση».

«Η ιστορία μας είναι γεμάτη από Εβραίους που εγκατέλειψαν τη ζωή τους για να παραμείνουν θρησκευόμενοι», δήλωσε ένας από αυτούς στο Reuters. «Θα πεθάνουμε. Θα μείνουμε για παρατεταμένες χρονικές περιόδους στη φυλακή, αλλά δεν θα πάμε στον ισραηλινό στρατό, που σημαίνει να γίνουμε άθρησκοι» είπε ο Yona Kaye.

Οι υπερορθόδοξοι Εβραίοι - «Χαρεντίμ» στα εβραϊκά - υπηρετούν μια μορφή του Ιουδαϊσμού που διέπεται από πολύ αυστηρούς θρησκευτικούς κανόνες.

Αποτελούν περίπου το 14% του ισραηλινού πληθυσμού και την ταχύτερα αναπτυσσόμενη ομάδα του. Λόγω του ότι υπάρχουν δυσανάλογα πολλοί νέοι ανάμεσά τους, αποτελούν το 24% των Ισραηλινών που είναι σε ηλικία στράτευσης, σύμφωνα με το Ισραηλινό Ινστιτούτο Δημοκρατίας.

Πηγή: skai.gr

